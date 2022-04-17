DOLAR
14,87
%0.25
EURO
16,42
%0.45
G.ALTIN
932,17
%0.46
BİST100
2.185,80
%0.12
BITCOIN
42.900
%2
ETHERIUM
3.040
%3.1
Adana
Adıyaman
Afyon
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Iğdır
Isparta
İstanbul
İzmir
K.Maraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kilis
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Şanlıurfa
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak
Kıbrıs
Famagusta
Girne
Güzelyurt
Lefkoşa
9
°
C
GÜNDEM
EKONOMİ
TEKNOLOJİ
SPOR
SAĞLIK
YAŞAM
Facebook
Twitter
Instagram
Linkedin
Youtube
SİYASET
SAĞLIK
YAŞAM
EĞİTİM
MAGAZİN
FiNANS
MEDYA - TV
Künye
İletişim
RSS
Üyelik Girişi
GÜNDEM
EKONOMİ
TEKNOLOJİ
SPOR
SAĞLIK
YAŞAM
Haberler
SPOR Haberleri
Süper Lig’de Bu Sezon Küme Düşme Kaldırılacak Mı?
Umut Köse
Editör
17.04.2022 - 23:44
Yayınlanma
Abone Ol
Abone Ol
2021/2022 Spor Toto Süper Lig sezonunda flaş iddia gündeme bomba gibi düştü.
Gözden kaçırmayın
17 Nisan 2022 Pazar Oynanacak Futbol Maçları ve Yayımlanacağı Platform Listesi! Bu Akşam Hangi Maçlar Var?
Bunlar da ilginizi çekebilir
Süper Lig Yayın İhalesi Ne Zaman Sonuçlanacak? 2023 Maçlar Hangi Kanalda İzlenecek? Ahmet Ağaoğlu'ndan Açıklama Geldi!
Giresunspor Beşiktaş maç özeti izle bein sports 17 Nisan 2022
Selcuksportshd Giresunspor Beşiktaş 17 Nisan maçı izle! Giresunspor Beşiktaş beIN Sports (17 Nisan Canlı) izle, Selcuksportshd Giresunspor Beşiktaş izle
Fatih Terim İngiltere The Athletic Gazetesi Tüm Açıklamaları
17 Nisan Samsunspor Eyüpspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu Kim Kazandı? Yağışlı Hava Nedeniyle Tur İptal Mi Edildi?
Anasayfa
Kategoriler
GÜNDEM
EKONOMİ
TEKNOLOJİ
SPOR
SAĞLIK
YAŞAM
Foto Galeri
Video
Yazarlar
Röportaj
Biyografi
Anketler
Künye
İletişim
Aramak için bir kelime yazınız.