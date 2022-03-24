Süper Lig yayın ihalesi için TFF ile ihaleye katılan şirketler arasında ki anlaşmazlıklar devam ediyor. Yayın ihalesinin ne zaman sonuçlanacağı merak konusu.

Süper Lig yayın ihalesi için TFF ile ihaleye katılan şirketler arasında ki anlaşmazlıklar devam ediyor. Yayın ihalesinin ne zaman sonuçlanacağı merak konusu olmaya başladı. İzleyiciler gelecek sezon Süper Lig karşılaşmalarını nereden takip edeceğini halen kestiremezken kritik günlere giriş yapıldı. Yayın ihalesinde neler yaşandı? Neden bu kadar uzadı? İşte detaylar haberimizin devamında yer alıyor..

TFF YAYIN İHALESİ İÇİN NEDEN HALA ANLAŞMA SAĞLAYAMADI?

TFF'nin verdiği süre olan Kasım ayında gerçekleştirilmesi gereken ihale tamamlanmadı. TFF, Digiturk tarafından gelen teklifi reddetti. Yayın ihalesi için 3 firmanın verdiği teklifler sonrasında ihaleden bir firma çıktı. Yayın ihalesi çerçevesinde yıllık getirisi 200 milyon TL ve üzerinde olan özet görüntüler için firmalardan birisi 30 milyon TL, diğer firma ise 16 milyon TL teklif etti. TFF bu olaylar sonrasında ise halen karar vermedi.

TFF DİGİTURK İLE ANLAŞMAK İÇİN GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİ!

Yapılan görüşmeler sonrasında TFF, Digiturk ile anlaşmak adına müzakerelere başladı. Bunun nedenleri ise Saran'ın Süper Lig Tv projesi için zamanın kısa ve satış ekiplerinin olmaması. Başkanlar ise Türk futbolunun menfaatleri adına bir türlü birlikteliği sağlayamadılar.

Kulüpler birliği Süper Lig Tv kurulması için harekete geçerken kapatılması gündemde olması nedeniyle ise bu proje de rafa kaldırılmış gibi görünüyor.

40 gün önce başlayan yayın ihalesi halen sonuçlanmaz iken neler olacağı kestirilemiyor.

KRİTİK GÜNLER BAŞLADI..

TFF ile Digiturk görüşmeleri arasında kritik günler başladı. Büyük ihtimal anlaşma için iki tarafta yol ararken kısa süre içerisinde anlaşmanın gerçekleştirilmesi bekleniyor.