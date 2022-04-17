Türkiye'de en çok seyredilen spor branşı olan futbol maçlarının önümüzdeki sezon nereden izleneceği hala bilinmiiyor. Kulüpler birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan açıklamalar geldi. Peki; 2023 maçlar hangi kanaldan izlenecek? Süper Lig maçları nereden izlenecek? Yayın ihalesinde son durum ne?

Kulüpler Birliği toplantısından sonra açıklamalar yapan Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu ihale ile ilgilenen ismi açıkladı.

Ülkemizde en çok izlenilen spor branşı olan futbol karşılaşmalarında önümüzdeki sezon yayıncı kuruluşun ismi hala belli olmuş değil. Yayın gelirlerinin düşmesi kulüpleri korkutuyor. Peki; önümüzdeki sezon Süper Lig karşılaşmaları nereden izlenecek? Ahmet Ağaoğlu açıklamasında neler söyledi?

Yayın ihalesi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Erhan Kamışlı tarafından yürütülüyordu. Ancak isimlerin istifasının ardından futbol severler gözlerini yeni gelecek açıklamalara çevirdi. 20 Ocak'tan bu yana devam eden ihale sürecinde büyük çoğunluğu yurt dışından olmak üzere toplamda 46 firma ihaleye katılabilmek için şartname edindi. Yayın ihalesi için verilmiş olan bütün teklifler ise 14 Şubat 2022'de komisyona sunuldu. Ancak henüz herhangi bir resmi açıklama gelmemesi hem kulüp başkanlarını hem de futbol severleri meraklandırdı.

Adaylar arasında en güçlü teklifi sunan firmalardan olan Saran Group, kendilerine belirtilmiş olan tarihlerde paketleri imzaladı ve gerekli teminatı ödeyerek Türkiye Futbol Federasyonu'na karşı yapması gereken yükümlülükleri tamamladı ancak TFF'den konuyla igili herhangi bir adım atılmadı.

Saran Group, geçtiğimiz günlerde yaptığı resmi açıklamayla Türkiye Futbol Federasyonu'nun çağrısı üzerine 5 paket için Saran Group tarafından imzaların atıldığını, ancak TFF'den herhangi bir karşılık gelmediğini belirtti. Saran Group, bir gelişme olmaması halinde süreyin mahkemeye taşınacağını da açıklamasında belirtti.

Ahmet Ağaoğlu'ndan Açıklama Geldi

Geçtiğimiz günlerde bir araya gelen Kulüpler Birliği; yayın ihalesi, yeni spor yasası, yeni yabancı kuralı ve TFF Başkanlığı üzerinde durdu. Toplantı sonrasında açıklama yapan Ahmet Ağaoğlu, yayın ihalesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ağaoğlu, henüz sonuçlanmayan yayın ihalesi için; "Naklen yayın için çalışan isimler istifa etti. Servet Yardımcı naklen yayın ihalesiyle ilgili süreci yönetiyor. Görüşlerimizi Servet Yardımcı'ya ileteceğim. 1,5 ay içerisinde bu işi bitirmek istiyor." ifadelerini kullandı.

İhale Ne Zaman Sonuçlanacak?

Ahmet Ağaoğlu'nun, Servet Yardımcı'nın 1,5 ay içerisinde süreci sonlandırmak istemesine ilişkin sözleri futbol gündemine bomba gibi düştü. Önümüzdeki sezon karşılaşmaların nereden izleneceğini merak eden vatandaşlar konuyla ilgili sosyal medyada paylaşımlar yaptı. Bazı büyük kitle sahibi sayfalar ise sürecin yakın zamanda, Ahmet Ağaoğlu'nun da dediği gibi 1,5 ay içinde sonlanacağını öngördü.