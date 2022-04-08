1965 Yılında doğan ve Süleyman Çakır karakterine hayat veren Oktay Kaynarca gündem oldu. Süleyman Çakır'ın hayranları ölümünün 15. senesini anarken Süleyman Çakır'ın ölüm nedeni oldukça merak edildi. Süleyman Çakır kimdir? Süleyman Çakır neden öldü? Süleyman Çakır ölüm sahnesi izle...

İlk olarak 2003 yılında ekranlara gelen ve günümüzde hala konuşulmaya devam eden Kurtlar Vadisi Pusu'nun Süleyman Çakırı'nın bugğn ölüm yıldönümü olması nedeniyle sosyal medya hatırlarını ve aılarını yeniden yaşatmaya başladı. Bir zamanların en çok izlenen ve günümüze kadar uzanan dizisi Kurtlar Vadisi Pusu'nun Çakır'ı 18. ölüm yıldönümü ile bugün yeniden anıldı.

Oktay Kaynarca'nın canlandırmış olduğu Süleyman Çakır'ın ölüm yıldönümü olması nedeniyle sosyal medya ayağa kalktı. Dizinin bitmesinin üstünden yıllar geçmesine rağmen hala dün gibi hatırlanan dizide özellikle de Süleyman Çakır karakterine hayat veren Oktay Kaynarca büyük bir izleyici kitlesine ulaşmıştı. Bir zamanlar Kurtlar Vadisi Pusu dizisini yakından takip eden izleyiciler Süleyman Çakır'ın ölüm nedenini yeniden merak ederek gündeme getirdi.

Süleyman Çakır Kimdir?

Geniş bir izleyici kitlesi elde eden Süleyman Çakır karakteri Kurtlar Vadisi dizisinin 43. bölümünde vurulmuş ve 45. bölümde vefat etmişti. Dizinin yayınlandığı tarihte pek çok kişi Süleyman Çakır'ın ölümünü kaldıramamış hatta namaz kılınmıştı.

Süleyman Çakır Neden Öldü?

Hala 8 Nisan tarihinde yası tutulan Süleyman Çakır bu yıl da geleneği bozulmadı. Özellikle de Twitter'da çok konuşulan konular arasında yer alan Süleyman Çakır'ın ölüm yıldönümü milyonlarca kişi tarafından yeniden anıldı. Süleyman Çakır karakterine hayat veren Oktay Kaynarca da paylaşım yapan isimler arasında yer aldı. Kaynarca Süleyman Çakır'ın ölüm yıldönümü için 'Süleyman Çakırın 18'inci ölüm yıldönümünde unutmayan, unutturmayan sevenlerine baş sağlığı, rahmetliye Allah'tan rahmet diliyorum' dedi.