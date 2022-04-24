Garanti BBVA Bankası’ndan KOBİLERE ve esnaflara özel ihtiyaç kredilerinden yararlanabilirsiniz. Düşük faiz oranlı ve kolay ödeme planları ile sunulan krediler, KOBİLERİN ihtiyaçlarını hızlıca gidermek için oluşturulmuştur.

Garanti BBVA üzerinden alacağınız KOBİ kredilerine Garanti BBVA şubeleri, müşteri hizmetleri ve fiziki şubeleri kanalları üzerinden hızlıca başvuru yapabilirsiniz. KOBİ kredileri, Garanti BBVA’nın esnaf müşterileri için kolaylık sağlamak amacı ile oluşturulmuştur. Ön onay ve belge onayı gibi işlemleri beklemeden hızlıca esnaf ihtiyaç kredileri kullanılabilir.

Garanti BBVA KOBİ Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Garanti BBVA KOBİ kredileri başvuruları, banka tarafından belirlenmiş olan birçok kanal üzerinden yapılabilir. Garanti BBVA müşterisi olan KOBİLER, hızlı bir şekilde şubelere gidip kimlik belgelerini göstererek de kredi başvurusu yapabilir ve aynı gün içinde kredilerini kullanabilirler. Ancak Garanti BBVA müşterisi olmayan esnafların KOBİ ihtiyaç kredi başvurusu yapabilmeleri için ticaret sicil belgeleri ve gelir bilançoları gibi banka tarafından kendilerinden talep edilecek olan belgeleri bankaya teslim etmeleri gereklidir.

Garanti BBVA KOBİ Kredisi Faiz Oranları Ne Kadar?

Garanti BBVA KOBİ kredilerinin faiz oranları, talep edilen kredi tutarına göre değişiklik gösterir. Garanti BBVA bankası tarafından güncel olarak belirlenmiş olan KOBİ kredi faizleri şöyle sıralanmıştır:

50.000 TL'ye kadar olan krediler için %2,49

50.001- 100.000 TL arası krediler için %2,19

100.001-130.000 TL arası krediler için %2,09

130.001- 300.000 TL arası krediler için %1,99

Garanti BBVA En Fazla Ne Kadar KOBİ Kredisi Veriyor?

Garanti BBVA’nın KOBİLER için verdiği en yüksek tutarlı ihtiyaç krediler, 300.000 TL ile sınırlandırılmıştır. KOBİ ve esnaflar, kendilerine sağlanan uygun vade ve faiz imkanları mevcut olan kredilerden en az ise 1.000 TL olarak yararlanabilirler.

Garanti BBVA KOBİ Kredisi En Uzun Vade Oranı Ne Kadar?

Garanti BBVA tarafından esnaflara verilen kredilerin maksimum vadesi 36 ay olarak belirlenmiştir. KOBİLERE verilen krediler diğer ihtiyaç kredilerinin vade üst limiti olan 24 ile oranlanmaz, 36 aya kadar ödenebilirler.