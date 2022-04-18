Türkiye’nin köklü bankaları arasında yer alan Fibabanka, tüketicileri desteklemeye devam ediyor. İstenilen vade uzunluğunda ve esnek geri ödeme planı ile alınabilen ihtiyaç kredisine başvurmak artık daha kolay!

Fibabanka’nın sunduğu ihtiyaç kredisi özellikleri, tüketicilerin rahat kredi almasını kolaylaştırıyor. Fibabanka’nın ihtiyaç kredisine başvuru yapmak isteyen kişiler şubeye gitmeden başvurularını tamamlayabilir. Başvuruları hızlı değerlendirmeye alan Fibabanka, sunduğu kredi geri ödeme imkanları ile de tüketicilere kapsamlı hizmet veriyor.

Fibabanka İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Türkiye’nin önemli bankaları arasında bulunan Fibabanka’nın sunduğu her bir kredinin farklı avantajları bulunuyor. Tüketiciler, kendi ihtiyaçlarına ve bütçelerine göre belirleyecekleri seçenekler ile Fibabanka’dan özelleştirilmiş kredi alabilmekte. Fibabanka’dan ihtiyaç kredisi almak için başvurular çevrim içi bankacılık kanallarından yapılabileceği gibi geleneksel başvuru yöntemleri de kullanılabilir. Başvuru yapmak için 18 yaşından büyük olmak gerekir.

Fibabanka İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları Ne Kadar?

Fibabanka tarafından belirlenen faiz oranları oldukça düşüktür. Tüm kredi çeşitlerinde düşük faiz uygulayan Fibabanka, ihtiyaç kredisi için de uygun faiz oranları belirlemiştir. Fibabanka tarafından belirlenen faiz oranı %1,67’den başlamaktadır. Düşük faiz ve uzun vade isteyen kişiler zaman kaybetmeden Fibabanka’ya ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilir.

Fibabanka İhtiyaç Kredisi En Fazla Ne Kadar İhtiyaç Kredisi Veriyor?

Fibabanka ihtiyaç kredisi spesifik özelliklere sahiptir. Geri ödeme konusunda rahat ve esnek planlar ile tüketici desteklenir. Kredi alan kişiler, isterler ise hali hazırda Fibabanka’nın müşterisi olsunlar isterler ise de müşteri olmadan başvurularını tamamlayabilir. Anında ihtiyaç kredisi alacak olan kişiler için 1.500,00 Türk lirası ile 100.000,00 Türk lirası arasında bir tutar sınırlaması bulunur.

Fibabanka İhtiyaç Kredisi En Uzun Vade Oranı Ne Kadar?

Fibabanka tarafından sunulan ihtiyaç kredisi vadesi alınan kredi tutarına göre belirlenir. Örneğin 50.000,00 Türk lirasına kadar olan (50 bin Türk lirası da dahil) kredi başvuruları için uygulanan en uzun vade 24 aydır. 50.000,00 Türk lirası ile 100.000,00 Türk lirası arasındaki kredi başvurularında ise 36 aylık vade uygulanır.