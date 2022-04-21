Türkiye'de artan gıda fiyatlarına gelen zamlar sonrasında ise bir zam da su fiyatlarına geldi. Su Fiyatlarına %100 Zam Geldi! 5 Litre Su Fiyatları Ne Kadar Oldu? A101, Bim, Şok, Migros 5 Litre Su Fiyatları!

Türkiye'de artan gıda fiyatlarına gelen zamlar sonrasında ise bir zam da su fiyatlarına geldi. Yaşanan gelişmeler sonrasında 5 litrelik su fiyatları ciddi derecede etkilendi. Ocak 2022 itibariyle Türkiye'de artan enflasyonun ardından birçok gıda ürünlerine zam uygulanmıştı.

Enerji, akaryakıt, ham madde ve daha birçok alanda uygulanan zam oranları %100'ü geçerken zam gelmeyen ürünler arasında yer alan su fiyatları da nasiplendi. 5 litrelik su fiyatı gelen %100 zamla birlikte etkilendi. 5 litrelik su fiyatlarına uygulanan zam sonrasında ise 22 Nisan itibariyle fiyatların geçerli olacağı bilgisine ulaşıldı. Gündeme bomba gibi düşen olayların ardından 5 litrelik su fiyatları marketlerde ne kadar oldu merak ediliyor.

SU FİYATLARINA %100 ZAM GELDİ!

Türkiye'de artan gıda ve ham madde maliyetlerinin ardından suya ciddi oranda zamlar yapılmıştı. Türkiye'de kendi özkaynakları tarafından çıkartılan su birçok şirket tarafından işlenerek marketlerde satılıyor. Birçok su markası bulunurken bunlar arasında ise vatandaşlar damak tatlarına göre seçim yapmaktadırlar.

5 litrelik su fiyatları %100 zamlanırken vatandaşlar ise markette ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. Gündeme düşen başlıkların ardından ise su fiyatlarının %100 zamlandığı ve 5 litrelik su fiyatlarının 11 TL olduğu bilgisine ulaşıldı.

BİM 5 LİTRE SU FİYATLARI

Bim'de satışı gerçekleştirilen su fiyatlarına güncelleme geldi. Buna göre ise 5 litre suyun fiyatını görenler şok geçirdi.

Sağlık Su 5 Litre 10,95 TL

ŞOK 5 LİTRE SU FİYATLARI

Şok marketlerde suya gelen zammı uyguladı. Buna göre ise Şok marketlerde de 5 litre içme suyunun fiyatı 11 TL'e dayandı.

Saka Su 5 Litre 10,35 TL

Elmacık Su 5 Litre 6,00 TL

A101 5 LİTRE SU FİYATLARI

A101 marketlerde 5 litrelik su fiyatlarını açıkladı. A101 marketlerde şimdilik 5 litrelik sular 21 Nisan itibariyle raflardan indirilirken 22 Nisan itibariyle tüm Türkiye'de satışa devam edecek.

Erikli Su 5 Litre 11,35 TL

Hayat Su 10,45 TL

MİGROS 5 LİTRE SU FİYATLARI

Türkiye'nin en büyük zincir marketlerinden birisi olan Migros'da suya gelen %100 zam oranını raftaki ürünlerine yansıttı. İşte yeni fiyatlar..