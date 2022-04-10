Netflix’in en sevilen yapımlarından olan Stranger Things dizisi toplamda 3 sezon yayınlamış ve 2019 yılında sezon finali nedeniyle yayın hayatına geçici olarak son verilmişti. Ancak; son günlerde dizinin hayranları; 3 yıldır herhangi bir gelişme olmaması nedeniyle dizinin yeni sezonunun çıkıp çıkmayacağını araştırmaya başladı. Peki; Stranger Things 4’ncü sezon ne zaman çıkacak?

İlk olarak 15 Temmuz 2016 tarihinde izleyiciler ile buluşan Stranger Things dizisi dünya çapında büyük yankı uyandırmıştı. İlgili dönemde ülkemizin içinde bulunduğu şartlardan dolayı pek çok dizi sever; diziyi takip edememişti. Ancak; aradan geçen zaman ile birlikte Netflix’te yayınlanan Stranger Things dizisi ülkemizde de çok sevildi. 8 bölümlük sezonlardan oluşan dizi; Ekim 2017 tarihinde ikinci, Temmuz 2019 tarihinde ise üçüncü sezonu ile izleyicilerinin beğenisine sunulmuştu. Ancak üçüncü sezonun üstünden 3 yıl geçmiş olmasına rağmen dizinin yeni sezonu yayınlanmadı. Peki dizinin; yeni sezonu ne zaman yayınlanacak, oyuncu kadrosunda kimler olacak, Duffer kardeşler diziyle ilgili açıklama yaptı mı?

Stranger Things 4’ncü Sezon Oyuncu Kadrosu

Yeni sezonda yer alan isimler henüz belli olmasa da dizinin oyuncu kadrosunun büyük bir kısmını geçmiş sezonda dizide yer alan isimlerin oluşturması bekleniyor. Bu isimler şu şekilde;

Finn Wolfhard: Mike Wheeler

Millie Bobby Brown: Eleven

Noah Schnapp: Will Byers

Gaten Matarazzo: Dustin Henderson

Caleb McLaughlin: Dustin Sinclair

Stranger Things 4. Sezon Ne Zaman Yayınanacak?

Stranger Things 4. sezonun ne zaman yayın hayatına başlayacağı izleyiciler tarafından merak konusuydu. Ancak tarihler duyuruldu. Sevilen dizinin gelecek olan 4’ncü sezonunun iki kısımdan oluşması bekleniyor. 8’er bölümlük iki farklı kısımdan oluşması beklenen ve iddia edilen Stranger Things dizisinin 4. sezon ilk kısmı 27 Mayıs 2022 tarihinde, ikinci kısmının ise 1 Temmuz 2022 tarihinde yayınlanacağı duyuruldu. Dizi, bu tarihlerde sevenleriyle tekrar buluşacak.

Duffer Kardeşlerden Final Mesajı

Sevilen dizinin yaratıcıları olan Duffer Kardeşler, Stranger Things ile ilgili sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı. Paylaşımda yazanlar;

“Biraz zaman geçti. Dokuz senaryosu, sekiz yüzü aşkın sayfası, neredeyse iki yıllık çekim süresi, binlerce görsel efekt çekimi ve önceki sezonların neredeyse iki katı uzunluğunda bir çalışma süresi ile Stranger Things 4 şimdiye kadarki en zorlu sezondu, ama aynı zamanda en ödüllendirici olanıydı. Katılan herkes sonuçlardan inanılmaz derecede gurur duyuyor ve bunu sizinle paylaşmak için sabırsızlanıyoruz.” şeklindeydi.

Ayrıca Duffer kardeşler başka bir açıklamalarında 4. sezon final sezonu mu olacak sorusuna, bu sezonda final yapmayacaklarını ancak final sezonunun planlarının yapıldığını belirtti.