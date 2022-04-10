Kerem Bürsin ile Hande Erçel'in ayrılıkları sonrasında Kerem Bürsin'in ismi gündemden düşmek bilmiyor. Yeni sevgilisi Stephanie Cayo Kimdir? Kerem Bürsin'in Yeni Sevgilisi Stephanie Cayo Instagram Hesabı, Bacak Boyu!

Sen Çal Kapımı dizisinde Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in aşk yaşaması ile birlikte gündemde en yakıştırılan çiftler arasında gösterilen ikilinin ayrılıkları sonrasında Hande Erçel Kaan Yıldırım ile Kerem Bürsin ise Stephanie Cayo ile ilişkiye başladığı konuşuluyor. Kerem Bürsin hayranları ise başarılı oyuncunun yeni sevgilisini merak ediyor. Peki Stephanie Cayo Kimdir? Kerem Bürsin'in Yeni Sevgilisi Stephanie Cayo Instagram Hesabı, Bacak Boyu! İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

Fox Tv ekranlarında yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinde Hande Erçel ile yakınlaşan ve sonrasında sevgili olduklarını açıklayan Kerem Bürsin dizi sonrasında ayrılıkları öğrenildi. Basına düşen gelişmeler sonrasında ilk olarak gündeme Hande Erçel ve Kaan Yıldırım iddiaları düşerken şimdilerde ise Kerem Bürsin'in Stephanie Cayo ile fotoğrafları konuşuluyor. İkilinin siyah beyaz fotoğrafları bir anda gündemde büyük bir etki yaratırken yeni sevgilisi olduğu iddia edilen Stephanie Cayo kim merak ediliyor.

İkilinin gündeme düşen fotoğrafı sonrasında Kerem Bürsin'in yeni aşkının İspanya'da ortaya çıktığı iddia edildi. Fotoğrafların gündeme düşmesi ile birlikte Bürsin hayranları ise yeni sevgilisini araştırıyor. Stephanie Cayo Instagram hesabı Social Blade verilerine göre son 8 saat içerisinde +200 binden fazla gösterime ulaşırken fanlarının ise ne kadar etkili olduğu bir kez daha belli oldu.

STEPHANİE CAYO KİMDİR?

Stephanie Cristina Cayo Sanguinetti Perulu bir aktris, şarkıcı ve söz yazarıdır.

Doğum tarihi: 8 Nisan 1988 (34 yıl yaşında), Lima, Peru

Boy: 1,68 m

Eşi: Chad Campbell (e. 2018–2021)

Kardeşleri: Fiorella Cayo, Bárbara Cayo, Macs Cayo

Ebeveynleri: Ana Cecilia Sanguinetti, Mario Alberto Cayo

KEREM BÜRSİN KİMDİR?

Kerem Bürsin, Türk oyuncudur.

Doğum tarihi: 4 Haziran 1987 (34 yıl yaşında), İstanbul

Doğum: 4 Haziran 1987 (34 yaşında); İstanbul, Türkiye

Meslek: Oyuncu

Kardeşleri: Melis Bürsin

Ebeveynleri: Çiğdem Bürsin, Pamir Bürsin