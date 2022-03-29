Star Tv ekranlarında sabahları haber sunan sunucu Mesut Yar uzun bir süre ekranlarda gözükmüyor. İzleyicileri ise Mesut Yar'ın neden ekranlarda olmadığını araştırıyor. Kişiler Mesut Yar'ın Star Tv'den ayrıldığını düşünmeye başlarken gelişmeler ise haberimizin devamında yer alıyor..

Star Tv ekranlarında sabahları haber sunan sunucu Mesut Yar uzun bir süre ekranlarda gözükmüyor. İzleyicileri ise Mesut Yar'ın neden ekranlarda olmadığını araştırıyor. Kişiler Mesut Yar'ın Star Tv'den ayrıldığını düşünmeye başlarken gelişmeler ise haberimizin devamında yer alıyor..

Star Tv ekranlarının ve öncesinde tüm Türkiye'nin tanıdığı güzel işlere imza atan Mesut Yar uzun bir süredir Star Tv ekranlarında sabah haberlerini sunamıyordu. Yar'ın uzun bir süre böyle devam etmesinin ardından ise izleyiciler konuyu gündeme taşıyarak cevaplar aradı. 20 Ağustos 2021 itibari ile Star Tv ekranlarına transfer olan ve uzun bir süre sabah haberlerini sunan Mesut Yar izleyicilere kendini alıştırmasının ardından şimdilerde ise yokluğuyla sınıyor. Gazeteci ve sunucu kimliğine sahip olan Yar’ın ekranlarda olmaması Star TV’den ayrıldı mı sorularını gündeme getirdi.

Mesut Yar uzun bir süre sonra sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar ile merak edilenleri yanıtladı. Mesut Yar, dizindeki rahatsızlığın artması sebebiyle ekranlarda olamadığını söyledi. Yar’ın, tedavisinin ardından ekranlara dönmesi bekleniyor.

MESUT YAR KİMDİR?

18 Nisan 1966 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Mesut Yar, 54 yaşındadır. Çocukluğunu Kurtuluş'ta geçiren ve Meslek Lisesinden mezun olan Mesut Yar, lisenin ardından İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi bölümünü kazandı ve buradan 1993 senesinde mezun oldu.

Mesut Yar, Türk gazeteci ve televizyoncu. Yar, İstanbul Üniversitesi Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Bölümünü bitirdi.

Doğum tarihi: 18 Nisan 1967 (54 yıl yaşında), İstanbul

Boy: 1,82 m

Eşi: Ferda Yar (e. 2012)

Çocukları: Batuhan Yar

Eğitim: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi (1993), İstanbul Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi

Kitaplar: Aci Receteyle Tatli Son, Aman aklınıza mukayyet olun