Netfilx yapımı olan Squid Game dizisi 2021 yılına adeta damga vurmuştu. İzlenme rekorları kıran dizinin 2. sezon çekimlerinin ise yapılacağı açıklandı. Peki Squid Game'in 2. sezonu ne zaman geliyor?

Geçen senenin en çok konuşulan Netfilx dizisi olan Squid Game, yayınlandığı tarihten itibaren milyonlarca kez izlenerek, dünyayı kasıp kavurmuştu. Uzun süre gündemden düşmeyen Squid Game, bu defa ikinci sezonu ile en çok beklenen diziler arasına girdi. Beklentinin son derece yüksek olduğu dizide, birinci sezona ait sevilen oyuncuların da yer alacağı söylentisi sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Peki Squid Game 2. sezon ne zaman yayınlanacak?

Güney Kore yapımı Squid Game dizisi ikinci sezonu için anlaşma sağlanan diziler arasına girerken, sevenlerine bir yeni müjde daha verdi. Beklentinin son derece yüksek olduğu dizide ikinci sezon müjdesinin yanı sıra 3. sezonun da geleceği söylentileri yayılmaya başladı. Netfilx'in CEO'su olan Ted Sarandors'un yaptığı açıklamalar, dizi için oldukça gelecek vaadeder türdendi.

Ted Sarandors'un katıldığı bir programda, seyirciden gelen soruya verdiği yanıt Squid Game severleri heyecanlandırdı. Seyircinin 2. sezon ile ilgili soru sorması üzerine Sarandors; "Squid Game evreni daha yeni başlıyor" yanıtını verdi. Bu cevabı hem 2. sezonun geleceğini onaylarken hem de 3. sezon sinyalleri olarak yorumlandı. Bunun üzerine Squid Game sosyal medyada bir kez daha gündem haline geldi. Tüm bunların yanı sıra Squid Game'in 2. sezonunda oynayacak olan oyuncular da merak edilenler arasına girdi. Geçen sezonda oynayan ve ölen karakterler hakkında söylentiler yayılmaya başladı. Peki Squid Game'in 2. sezonunda hangi oyuncular var?

Squid Game 2. Sezon Oyuncuları

Squid Game'in ikinci sezonunda oynayacak olan oyuncular daha kesin bir şekilde açıklanmazken, başrol oyuncusu olan Jung-jae Lee'nin yanı sıra Park Hae-Soo ve Wi Ha-Joon'un oynayacağı öngörülüyor. İlk sezona ölüm sahnesi ile damga vuran Ji-yeong rolündeki Lee Yoo-Mi'nin de ikinci sezonda yer alacağı söylentisi ise sosyal medyada çok konuşuldu. İkinci sezonda ölen Ji-yeong karakterinin ikiz kardeşini oynayacağı söylenen oyuncunun yer alıp almayacağı hala merak konusu. Peki Squid Game'in 2. sezonu ne zaman yayınlanacak?

Squid Game 2. Sezonu Ne Zaman Geliyor?

2. sezonunun yayın tarihi henüz açıklanmasa da 2022'nin sonunda yayınlanacağı tahmin ediliyor. Squid Game severler önümüzdeki aylarda fragman yayınlanmasını heyecan ile bekliyor.