Dünya çapında en çok kullanılan müzik dinleme platformu olan ve en çok indirilen müzik platformu Spotify'a yeni gelen özellik görenleri şaşkına çevirdi. Spotify YouTube'a rakip mi oluyor? Spotify video özelliği geldi mi? Video podcast nedir?

Dünya çapında en çok kullanılan müzik dinleme platformu ve en çok indirilen müzik uygulaması olan Spotify, yeni özelliğini kullanıma sundu. Android, iOS, Windows ve MacOS'de en çok indirilen müzik uygulaması olan Spotify kullanıcılarına büyük bir güncelleme sundu. Spotify'ın video podcast özelliği ile artık kullanıcılar uygulama üzerinde video da izleyebilecek. Uzun zamandır kullanıcıların beklediği özellik olan video podcastler bugün kullanıma sunuldu. Sosyal medya gündemine bomba gibi düşen açıklamanın ardından vatandaşlar sosyal medyada Spotify'ın yeni video özelliğini araştırmaya başladı. Peki; Spotify'ın video podcast özelliği nedir?

Spotify Video Podcast Nedir?

Spotify'ın geçtiğimiz haftalarda duyurduğu ve bugün itibariyle kullanıma açtığı video podcast özelliği kullanıcıları heyecanlandırdı. Sosyal medya gündemine oturan bu yeni özellikle ilgili pek çok kullanıcı araştırma yapmaya başladı. Spotify'ın video podcast özelliğinin ne olduğunu bilmeyen vatandaşlar, pek çok farklı sonuçla karşılaştı. Kimi hesaplar bu özelliğin Spotify'a canlı video yayın özelliği geldiğini iddia ederken kimileri ise, yalnızca video kayıt izleme özelliği olacağını dile getirdi.

Spotify'ın yeni özelliği olan video podcast özelliği şu şekilde; Spotify Video Podcast özelliği ile artık kullanıcılar podcastlere yalnızca ses olarak değil video olarak da erişebilecek. Dileyen podcast yayıncıları podcastlerini kaydederken video kayıt alıp, yayınlarına ekleyebilecek. Spotify tarafından geçtiğimiz haftalarda resmi olarak duyurulan ve bugün itibariyle kullanıma açılan özellikle kullanıcılar Spotify üzerinden video izleyebilecek. Uygulamada ana ekrandan çıkış yapıldığı noktada ise ses arka planda oynatılmaya devam edecek. Düşük veri kullanımı ile kullanıcılara video podcast imkanı sunan güncellemede kullanıcılar dilerse video podcastlerin ses dosyalarını indirebilecek. Peki; bu yeni gelen özellik nasıl kullanılır, kimler kullanabilir?

Spotify Video Podcast Kimler Kullanabilir?

Spotify'ın bu yeni özelliği kullanılmaya başladı. Ancak ülkemizde milyonlarca kullanıcı uygulamaya giriş yaptığında maalesef ki bu özellik ile karşılaşmayacak.Video podcast özelliği şu an için yalnızca dört ülkede kullanıma açılmış durumda. Özelliğin açıldığı Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Avustralya ve Yeni Zelanda ülkelerinde Spotify içerik üreticileri bugün itibariyle video podcast özelliğini podcastlerinde kullanabilecek. Uygulamanın kullanıcıları ise yalnızca bu dört ülkenin podcastlerinde bu hizmetten faydalanabilecek. Spotify'dan henüz resmi bir açıklama gelmemiş olsa da bu özelliğin önümüzdeki günlerde ülkemizde de açılması bekleniyor.