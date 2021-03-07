Zorlu mücadelede kazanan Adana Demirspor oldu: 0-2

TFF 1. Lig’de 25. hafta mücadelesinde girilirken takımlar bir üst lige çıkmak için büyük bir rekabet ortamı içerisine giriyor.25. haftada çok kritik bir mücadele oynandı., ikinci sırada bulunan Karadeniz temsilcisideplasmanında üç puanı iki golle kazandı. Çok kritik olan mücadelede üç puana uzanan Adana temsilcisi, bu galibiyetin ardından dördüncü sıraya yerleşti ve puanını 45’e çıkardı. Samsunspor ise ikinci sıradaki yerini korudu ve 50 puanda kaldı. Adana Demirspor bu galibiyetle ilk iki sıra hedefini sürdürmeye devam etti. Ligin ilk yarısında oynanan mücadele Adana’da oynanmıştı. Bu karşılaşma 1-1 eşitlikle sona ermişti. Adana Demirspor’u galibiyete taşıyan golleri Pa Dibba ile Emircan Altıntaş kaydetti.