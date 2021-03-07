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Zorlu mücadelede kazanan Adana Demirspor oldu: 0-2

TFF 1. Lig’de 25. hafta mücadelesinde Adana Demirspor ile Karadeniz ekibi Samsunspor karşı karşıya geldi. Mücadeleden Adana Demirspor 2-0 galip ayrıldı.

07 Mart 2021 Pazar 11:40
Zorlu mücadelede kazanan Adana Demirspor oldu: 0-2
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TFF 1. Lig’de 25. hafta mücadelesinde girilirken takımlar bir üst lige çıkmak için büyük bir rekabet ortamı içerisine giriyor.25. haftada çok kritik bir mücadele oynandı. Adana Demirspor, ikinci sırada bulunan Karadeniz temsilcisi Samsunspor deplasmanında üç puanı iki golle kazandı. Çok kritik olan mücadelede üç puana uzanan Adana temsilcisi, bu galibiyetin ardından dördüncü sıraya yerleşti ve puanını 45’e çıkardı. Samsunspor ise ikinci sıradaki yerini korudu ve 50 puanda kaldı. Adana Demirspor bu galibiyetle ilk iki sıra hedefini sürdürmeye devam etti. Ligin ilk yarısında oynanan mücadele Adana’da oynanmıştı. Bu karşılaşma 1-1 eşitlikle sona ermişti. Adana Demirspor’u galibiyete taşıyan golleri Pa Dibba ile Emircan Altıntaş kaydetti.



Son Güncelleme: 07.03.2021 11:40
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Anahtar Kelimeler:
Adana DemirsporSamsunspor
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