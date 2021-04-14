Zlatan Ibrahimovic futboldan men mi edilecek? Zlatan Ibrahimovic neyle suçlanıyor?

Ünlü futbolcu Zlatan Ibrahimovic men mi ediliyor?

İtalya Milan’da forma giyen ünlü futbolcu bir bahis şirketine ortak olması sebebi ile başı dertte olabilir. 2018 yılından beri Malta’da bahis şirketinin %10 ortak. UEFA ve FIFA kurallarına göre bir futbolcunun bahis oynaması veya bahis ortak olması yasak olmasından dolayı Ibrahimovicalabilir.

Bahis şirketi ise Zlatan Ibrahimovic ’in ortak olduğunu doğruladı. Sporculara 100 bin Euro ve futboldan 3 yıl uzaklaştırma cezası verilebilir. UEFA ve FIFA ‘dan henüz bir açıklama gelmedi.

