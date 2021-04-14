İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rekabet Kurulu, Google'a 296 milyon 84 bin TL ceza kesti!
Son Dakika
Rekabet Kurulu, Google'a 296 milyon...
Emeklinin bayram ikramiyesine ne kadar zam gelecek ?
Emeklinin bayram ikramiyesine ne kadar...
Erdoğan kabinesini topluyor! Gündem ramazan tedbirleri
Son Dakika
Erdoğan kabinesini topluyor! Gündem ramazan...
Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklaması için son 3 gün!
Son Dakika
Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklaması...

Zlatan Ibrahimovic futboldan men mi edilecek? Zlatan Ibrahimovic neyle suçlanıyor?

Ünlü futbolcu Zlatan Ibrahimovic başı bu sefer büyük bir dertte. UEFA ve FIFA kurallarına aykırı olarak bir bahis şirketine ortak olduğu gündeme bomba gibi düştü. Henüz resmi açıklama gelmez iken alacağı ceza merak konusu oldu. Detaylar haberimizde yer almaktadır.

14 Nisan 2021 Çarşamba 21:46
Zlatan Ibrahimovic futboldan men mi edilecek? Zlatan Ibrahimovic neyle suçlanıyor?
Takip Et:

Ünlü futbolcu Zlatan Ibrahimovic men mi ediliyor?

 İtalya Milan’da forma giyen ünlü futbolcu bir bahis şirketine ortak olması sebebi ile başı dertte olabilir. 2018 yılından beri Malta’da bahis şirketinin %10 ortak. UEFA ve FIFA kurallarına göre bir futbolcunun bahis oynaması veya bahis ortak olması yasak olmasından dolayı Ibrahimovic ceza alabilir. 

Bahis şirketi ise Zlatan Ibrahimovic ’in ortak olduğunu doğruladı. Sporculara 100 bin Euro ve futboldan 3 yıl uzaklaştırma cezası verilebilir. UEFA ve FIFA ‘dan henüz bir açıklama gelmedi. 



Son Güncelleme: 14.04.2021 21:46
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
FutbolCezaSuçZlatan Ibrahimovic
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
UEFA Şampiyonlar Ligi 2021 hangi takım kimle eşleşti? PSG ve Chelse rakibi kim?
UEFA Şampiyonlar Ligi 2021 hangi takım kimle eşleşti? PSG ve Chelse rakibi kim?
Galatasaray başkanlık seçimi başkan adayları kimler?
Galatasaray başkanlık seçimi başkan adayları kimler?
Liverpool - Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maç kadroları ve canlı yayın bilgileri
Liverpool - Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maç kadroları ve canlı yayın bilgileri
Beşiktaş'ta Aboubakar Ankaragücü maçında oynayacak mı?
Beşiktaş'ta Aboubakar Ankaragücü maçında oynayacak mı?
TJK 14 Nisan 2021 Çarşamba at yarışı sonuçları
TJK 14 Nisan 2021 Çarşamba at yarışı sonuçları
Rachid Ghezzal'ın bonservisi alınacak mı?
Rachid Ghezzal'ın bonservisi alınacak mı?

Popüler Haberler

Zlatan Ibrahimovic futboldan men mi edilecek? Zlatan Ibrahimovic neyle suçlanıyor?
Canlı izle Liverpool Real Madrid Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Liverpool Real Madrid maçı Selçuk Sports Netspor izle
Oruçluyken regl olunca oruç bozulur mu? Adetliyken oruç tutulur mu?
65 yaş üstü ne zaman dışarı çıkabilir? Yasaklı olduğu saatler kaç?
En iyi ücretli ve ücretsiz android oyunları; Tüm zamanların en iyi android oyunları
Emanet 159. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti 15 Nisan 2021 Perşembe Kanal 7
Türk Telekom bedava internet; Ramazan’da 10 GB internet hediye
Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Garanti, Akbank, Finansbank, Yapı Kredi, İş Bankası yeni çalışma saatleri
Burak Sergen kimdir, kaç yaşında? Burak Sergen neden hastanede?
2021 Fıtır sadakası kimlere verilir, ne zaman verilir?
Hercai dizisi Aslan Aslanbey kimdir? Doğan Bayraktar doğum tarihi
10.000 tl ayda ne kadar faiz getirir? 10.000 TL'ye verilen faiz tutarı
Vodafone, Turkcell, Türk Telekom ramazan kampanyaları ve internet hediye kampanyaları 2021
Cevizli baklava nasıl yapılır? 2021 Evde nefis cevizli baklava yapılış tarifi
Acemi Anneler dizisi Ceren kimdir? Yağmur Öztürk'ün hayatı!
Çalışma belgesi nedir, nasıl alınır? Çalışma belgesi ne işe yarar?
Kuruluş Osman dizisi Bala Hatun kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Özge Törer kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Emanet 158. Bölüm tek parça izle Kanal 7 son bölüm
Ezgi Sütcü Ercan kimdir? TRT Spor spikeri Ezgi Sütcü Ercan hakkında bilgiler
Abdestsiz Kuran dinlenir mi? Abdest almadan Kuran dinlemek caiz mi?
Çukur Kulkan Erdenet ölecek mi?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.