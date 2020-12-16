Ziraat Türkiye Kupası'nda kırmızı kart gören futbolcu ligde oynayabiliyor mu? Sarı kart cezaları ligde de sayılıyor mu?

Kupada Kırmızı Kart Gören Ligde Oynayabilir M? Ziraat Türkiye Kupası’nda Sarı Kart Gören Futbolcu...

Kupada Kırmızı Kart Görmüş Bir Oyuncu Ligde Oynayabilir Mi?

Ziraat Türkiye Maçları ile birlikte, kupada kırmızı kart gören bir futbolcu’de maçlara çıkabilir mi sorusu da akıllara geldi. Merak edilen tüm soruların cevabı haberimizde..

Maçlarda oyuncuların gördükleri kırmızı kartler ya da sarı kartlar sadece bulundukları liglerde geçerlidir. Öneğin şampiyonlar liginde kart görmüş olan bir oyuncunun kırmızı kartı sadece şampiyonlar liginde geçerli olmaktadır. Futbolcuya ceza mutlaka uygulanır fakat sadece bulunduğu kategoride bu durum gerçekleşir. Yani kupada kart gören bir oyuncunun cezası yalnızca Türkiye kupası maçında uygulanmaktadır.