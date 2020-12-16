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Ziraat Türkiye Kupası'nda kırmızı kart gören futbolcu ligde oynayabiliyor mu? Sarı kart cezaları ligde de sayılıyor mu?

Ziraat Türkiye Kupası maçlarıyla birlikte, izleyicilerin akıllarına kupada kırmızı kart gören oyuncu ligde oynar mı sorusu geldi.. Bu kural nedir? Kupada kırmızı kart görmüş oyuncu ligde oynayabilir mi? İşte merak edilen tüm detaylar...

16 Aralık 2020 Çarşamba 22:23
Ziraat Türkiye Kupası'nda kırmızı kart gören futbolcu ligde oynayabiliyor mu? Sarı kart cezaları ligde de sayılıyor mu?
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Kupada Kırmızı Kart Gören Ligde Oynayabilir M? Ziraat Türkiye Kupası’nda Sarı Kart  Gören Futbolcu...

Ziraat Türkiye Maçları ile birlikte, kupada kırmızı kart gören bir futbolcu Süper Lig’de maçlara çıkabilir mi sorusu da akıllara geldi. Merak edilen tüm soruların cevabı haberimizde..

Kupada Kırmızı Kart Görmüş Bir Oyuncu Ligde Oynayabilir Mi?

Maçlarda oyuncuların gördükleri kırmızı kartler ya da sarı kartlar sadece bulundukları liglerde geçerlidir. Öneğin şampiyonlar liginde kart görmüş olan bir oyuncunun kırmızı kartı sadece şampiyonlar liginde geçerli olmaktadır. Futbolcuya ceza mutlaka uygulanır fakat sadece bulunduğu kategoride bu durum gerçekleşir. Yani kupada kart gören bir oyuncunun cezası yalnızca Türkiye kupası maçında uygulanmaktadır.



Son Güncelleme: 16.12.2020 22:23
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Anahtar Kelimeler:
Kırmızı KartSüper LigTürkiye Kupası
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