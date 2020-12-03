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Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur programı maç tarihleri

Ziraat Türkiye Kupasın da 5.tur eşleşmeleri belli oldu mu futbolseverler merak ediyor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçlarında hangi takımlar birbirleriyle eşleşti merak konusu oldu. Tüm fanatik futbolseverler , Ziraat Türkiye Kupası maçlarının tarihlerini merak ediyorlar.

03 Aralık 2020 Perşembe 08:46
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur programı maç tarihleri
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Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu kura çekimi töreni, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleşti. Tek maç eleme usulüne ve seri başı sistemine göre oynanacak 5. Eleme Turu'nda, 4. Eleme Turu müsabakaları sonucunda tur atlayan 26 takım ile geçen sezonun Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor ile Avrupa Kupaları'na katılım hakkı kazanan Medipol Başakşehir, Beşiktaş , Demir Grup Sivasspor, Aytemiz Alanyaspor ve Galatasaray takımları olmak üzere toplam 32 takım yer aldı. 

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri

15 Aralık  Salı:

13.00 Muğlaspor - Kasımpaşa (Recep Tayyip Erdoğan)

 

15.00 -Eskişehirspor Çaykur Rizespor (Çaykur Didi)

 

17.00 Hekimoğlu Trabzon -Yeni Malatya- (Yeni Malatya)

 

18.30 –Bursaspor- Göztepe (Gürsel Aksel)

 

21.00 -Darıca Gençlerbirliği- Galatasaray (Türk Telekom)

 

16 Aralık Çarşamba:

 

13.00 Esenler Erokspor -Büyükşehir Belediye Erzurumspor- (Erzurum Kazım Karabekir)

 

14.00 FK-Kocaelispor -Gaziantep (Kalyon)

 

16.00 Adanaspor-Aytemiz Alanyaspor (Bahçeşehir Okulları)

 

18.15 Adana Demirspor- Trabzonspor (Medical Park)

 

21.00 Karacabey Belediyespor-Fenerbahçe (Ülker)

 

17 Aralık Perşembe:

 

13.00 Tuzlaspor- Gençlerbirliği (Eryaman)

 

13.00 Altınordu- İttifak Holding Konyaspor (Medaş Konya Büyükşehir)

 

15.00 Beypiliç Boluspor -Fraport TAV Antalyaspor- (Antalya)

 

17.00-Giresunspor- Demir Grup Sivasspor (Yeni 4 Eylül)

 

19.00 Turgutluspor- Medipol Başakşehir (Başakşehir Fatih Terim)

 

21.00 Tarsus İdman Yurdu -Beşiktaş (Vodafone Park)



Son Güncelleme: 03.12.2020 08:46
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Anahtar Kelimeler:
KupasıTürkiyeZiraat
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