Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor rakipleri ve maç tarihleri

Ziraat Türkiye Kupası’nın 5'inci turunun kura çekimleri sonuçlandı. 4’ üncü turda Sivas Belediyespor’u arkasında bırakan Fenerbahçe, kupanın son sahibi olan Trabzonspor, 5. Tur ile katılan Galatasaray, Beşiktaş, Alanyaspor, Başakşehir ve Sivasspor’un rakipleri çekilen kura ile belirlendi.

Ziraat Türkiye Kupası’nın 5. Tur kura çekimleri, Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu’ nda gerçekleştirildi.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5’İNCİ TUR

Sivasspor vs Giresunspor karşı karşıya gelecek,

BB Erzurumspor vs Esenler Erokspor,

Kasımpaşa vs Muğlaspor,

Antalyaspor vs Boluspor,

Konyaspor vs Altınordu,

Trabzonspor vs Adana Demirspor,

Yeni Malatyaspor vs Hekimoğlu Trabzon,

Çaykur Rizespor vs Eshişehirspor,

Galatasaray vs Darıca Gençlerbirliği,

Beşiktaş vs Tarsus İdman Yurdu,

Alanyaspor vs Adanaspor,

Göztepe vs Bursaspor,

Gençlerbirliği vs Tuzlaspor,

Fenerbahçe vs Karacabey Belediyespor,

Gaziantep Futbol Kulübü vs Kocaelispor,

Başakşehir vs Turgutluspor.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NIN 5'İNCİ TUR MÜCADELELERİ NASIL OLACAK

Kupanın 5’inci tur mücadeleleri 15.12.2020, 16 Aralık 2020 ve 17 Aralık 2020 tarihlerinde yapılacak. Kuraya serinin başı olarak girmiş bulunan takımların evinde yapılacak olan karşılaşmalar; tek maç üzerinden değerlendirilecek ve eleme sistemi ile yapılacak.