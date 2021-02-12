Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman oynanacak? Yarı finalde kim kimle maç yapacak?

Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final heyecanı Konyaspor-Beşiktaş mücadelesiyle sona erdi. Son olarak Beşiktaş’ın yarı final bileti aldığı turda, diğer yarı finalistler; Alanyaspor, Antalyaspor ve Başakşehir oldu. Futbolseverler ise kimin kimle eşleştiğini ve yarı final maçlarının ne zaman oynanacağını merak ediyor.

Yarı final eşleşmeleri

Yarı final karşılaşmaları ne zaman oynanacak?

Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı final eşleşmeleri önceden belli olmuştu. Fenerbahçe’yi eleyen Başakşehir ile Konyaspor’u eleyen Beşiktaş, yarı finalde karşı karşıya gelecek. Bir diğer yarı final mücadelesi ise Galatasaray’ı eleyen Alanyaspor ile Sivasspor’u eleyen Antalyaspor arasında oynanacak.

Yarı final karşılaşmaları, 16-17-18 Mart tarihlerinde oynanacak. ATV ve A Spor ekranlarından yayınlanacak olan maçlarla finale çıkan ekipler belli olacak.