Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman oynanacak? Yarı finalde kim kimle maç yapacak?

Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final heyecanı Konyaspor-Beşiktaş mücadelesiyle sona erdi. Son olarak Beşiktaş’ın yarı final bileti aldığı turda, diğer yarı finalistler; Alanyaspor, Antalyaspor ve Başakşehir oldu. Futbolseverler ise kimin kimle eşleştiğini ve yarı final maçlarının ne zaman oynanacağını merak ediyor.
Yarı final eşleşmeleri
Yarı final karşılaşmaları ne zaman oynanacak?
Yarı final karşılaşmaları, 16-17-18 Mart tarihlerinde oynanacak. ATV ve A Spor ekranlarından yayınlanacak olan maçlarla finale çıkan ekipler belli olacak.
Son Güncelleme: 12.02.2021 01:12