Ziraat Türkiye Kupası yarı final maç takvimi belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı final heyecanı yaşanıyor. Çeyrek finalde rakiplerini geçen Beşiktaş, Başakşehir, Antalyaspor ve Alanyaspor adlarını yarı finale yazdırmıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu bu yıl pandemi nedeniyle sıkıştırılmış olarak oluşturulan takvimde kupa maçlarını elemelere göre belirliyor. Bu nedenle yarı final maç takvimi çeyrek finallerin ardından açıklandı. TFF tarafından Türkiye Kupası yarı final maç takvimi duyuruldu.

Türkiye Kupası yarı final maç takvimi

16 Mart Salı 20:45: Beşiktaş – Medipol Başakşehir

17 Mart Çarşamba 20:45: Fraport TAV Antalyaspor – Aytemiz Alanyaspor

Yarı final maçları diğer kupa maçlarında olduğu gibi tek maçlı eleminasyon sistemine göre oynanacak. Yarı finalde rakiplerin mağlup eden takımlar finalde kupa için karşı karşıya gelecek. Maçların berabere bitmesi halinde önce 15’er dakikalık uzatmalar ardından seri penaltı atışları gerçekleşecek.