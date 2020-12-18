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Ziraat Türkiye Kupası son 16 kura çekimi hangi takımlar eşleşti? ZTK son 16 Galatasaray Fenerbahçe ve Beşiktaş takım eşleşmeleri

Ziraat Türkiye Kupası eşleşmeleri belli oldu mu? Ziraat Türkiye Kupasında hangi takımlar eşleşti? Ziraat Türkiye Kupası eşleşmeleri nerede oldu? Ziraat Türkiye Kupası maçlarında artık VAR mı kullanılacak? Türk futbolseverler Ziraat Türkiye Kupası eşleşmelerinde hangi takımların karşılacağını araştırıyor.

18 Aralık 2020 Cuma 19:34
Ziraat Türkiye Kupası son 16 kura çekimi hangi takımlar eşleşti? ZTK son 16 Galatasaray Fenerbahçe ve Beşiktaş takım eşleşmeleri
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Ziraat Türkiye Kupası Kura Çekimleri Yapıldı Mı? ZTK Maçları Ne Zaman Oynanacak?

Ziraat Türkiye Kupası’nın son 16 tur eşleşmeleri futbol severler tarafından merakla araştırılıyor. Kura çekiminin yapılıp yapılmadığı herkes tarafından araştırılıyor.

Kura çekimi Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Kura Çekiminin ardından vatandaşlar eşleşmeleri merak ediyor.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Tur Eşleşmeleri!

  • İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep FK eşleşti.
  • Fenerbahçe-Kasımpaşa eşleşti.
  • Beşiktaş-Çaykur Rizespor eşleşti.
  • Bursaspor-Fraport TAV Antalyaspor eşleşti.
  • Demir Grup Sivasspor-Adana Demirspor eşleşti.
  • Yeni Malatyaspor-Galatasaray eşleşti.
  • Aytemiz Alanyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor eşleşti.
  • Tuzlaspor-Medipol Başakşehir eşleşti.

Son 16 Maçta VAR Sistemi Kullanılacak!

Tek maçlı eleminasyon sistemiyel oynanacak son 16 tur maçları, 12-13-14 Ocak 2021 tarihinde yapılacaktır.

Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmalarında bu turdan sonra artık Video Yardımcı Hakem(VAR) sistemi kullanılması kararı alınmıştır.  

Diğer yandan kura çekimine TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, TFF Futbol Gelişim Direktör Yardımcısı Rüştü Reçber ve TFF Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın katılım sağlamıştır.

TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop Kura Çekiminde Neler Söyledi?

Kupa maçı karşılaşmalarında ilginç ve güzel maçlar olduğunu bunların yanında uzatmalar ve penaltılarında bulunduğunu söyleyen Altıntop, futbolda beklenilen heyecanın olduğunu ancak koronavirüsten kaynaklı maçların seyircisiz oynanmasından dolayı eksik hissettiklerini söyledi. İlerleyen tarihlerde statların dolmasını temenni ettiğini bu konuyla ilgili dualarının olduğunu, tek maçlı sistemin telafisinin olmadığını vurguladı. Her pozisyonun ve her kararın yanında her golün gençler için çok önemli olduğunu, alt liglerdeki takımların kendilerini ispat etmelerini ve göstermelerini, genç futbolcuların Türk futbolseverlere kendilerinin reklamını yapmaları açısından çok önemli maçların olduğunu açıkladı.

TFF Futbol Gelişim Direktör Yardımcısı Rüştü Reçber Kura Çekiminde Neler Söyledi?

Reçber, kendileri için önemli olanın gençler olduğunu, kalecilerinde kendisi için merak konusu olduğunu, maçlardaki oyunculardan yola çıkarak izlenimleri sonucunda ileride genç futbolculardan iyi gelecekleri olanların olduğunu söyledi. Tek maçlardaki en büyük heyecanın maçın sonunda ne olacağının belli olmaması olduğunu söyleyen Rençber, sürprizlerle dolu maçlar yaşandığını, alt ligdeki takımlarında kendilerini göstermelerinin herkese bir sürpriz olduğunu açıkladı.

 



Son Güncelleme: 18.12.2020 19:34
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Ziraat Türkiye Kupası16 Tur EşleşmeleriTFFAlt LigZTK Kura Çekimi
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