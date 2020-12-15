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Ziraat Türkiye Kupası öncesi Beşiktaş'ta koronavirüs şoku!

Beşiktaş Spor Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası'nda Tarsus İdman Yurdu ile yapılacak olan karşılaşma öncesi rutin koronavirüs testlerini yaptırdı. Yapılan testlerde 1 futbolcuda Kovid-19 tespit edildi.

15 Aralık 2020 Salı 21:34
Ziraat Türkiye Kupası öncesi Beşiktaş'ta koronavirüs şoku!
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Süper Lig'de Alanyaspor'la karşılaşan ve oradan aldığı 2-1'lik mağlubiyet ile puansız olarak haftayı kapatan Beşiktaş, 17 Aralık günü Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. Eleme Turu maçında Tarsus İdman Yurdu ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş, kendi sahasında oynayacağı maç öncesi kulüp olarak rutin koronavirüs testlerinden geçerken 1 futbolcusunda Kovid-19 olduğu tespit edildi.

Beşiktaş Spor Kulübü'nün resmi intenet sitesinde yapılan açıklamada karşılaşma öncesi gerçekleştirilen koronavirüsü test sonuçları paylaşılırken 1 futbolcuda pozitif sonuç görüldüğü duyuruldu..

Siyah-Beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Futbol Takımımızın, Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda, 17 Aralık Perşembe günü Vodafone Park'ta Tarsus İdman Yurdu ile oynayacağı maç öncesinde; teknik heyetimiz ve futbolcularımız ile tesis çalışanlarımıza Covid-19 PCR testi yapılmıştır.

Uygulanan Covid-19 PCR testi neticesinde bir futbolcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan futbolcumuzun; takip, izolasyon ve tedavi sürecine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır."



Son Güncelleme: 15.12.2020 21:34
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BeşiktaşZiraat Türkiye KupasıKoronavirüsKovid Testi
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