Ziraat Türkiye Kupası öncesi Beşiktaş'ta koronavirüs şoku!

Süper Lig'de Alanyaspor'la karşılaşan ve oradan aldığı 2-1'lik mağlubiyet ile puansız olarak haftayı kapatan Beşiktaş, 17 Aralık günü Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. Eleme Turu maçında Tarsus İdman Yurdu ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş, kendi sahasında oynayacağı maç öncesi kulüp olarak rutin koronavirüs testlerinden geçerken 1 futbolcusunda Kovid-19 olduğu tespit edildi.

Siyah-Beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle:

Beşiktaş Spor Kulübü'nün resmi intenet sitesinde yapılan açıklamada karşılaşma öncesi gerçekleştirilen koronavirüsü test sonuçları paylaşılırken 1 futbolcuda pozitif sonuç görüldüğü duyuruldu..

"Futbol Takımımızın, Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda, 17 Aralık Perşembe günü Vodafone Park'ta Tarsus İdman Yurdu ile oynayacağı maç öncesinde; teknik heyetimiz ve futbolcularımız ile tesis çalışanlarımıza Covid-19 PCR testi yapılmıştır.

Uygulanan Covid-19 PCR testi neticesinde bir futbolcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan futbolcumuzun; takip, izolasyon ve tedavi sürecine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır."