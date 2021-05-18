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Ziraat Türkiye Kupası final maçı saat kaçta, hangi kanalda, canlı nasıl izlenir? ZTK final maçı şifresiz mi yayınlanacak?

Süper Lig’in noktalanması ile gözler Ziraat Kupası için oynanacak maçlara çevrildi. Futbolseverler sabırsızlıkla kupa maçlarını bekliyor. Lig de şampiyon olan Beşiktaş ile Antalyaspor kupa da final maçı yapacaklar. Merakla beklenen maç ne zaman ve hangi kanal da olacağı da merak ediliyor. Konu hakkında detaylar haberimizde

18 Mayıs 2021 Salı 13:15
Ziraat Türkiye Kupası final maçı saat kaçta, hangi kanalda, canlı nasıl izlenir? ZTK final maçı şifresiz mi yayınlanacak?
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Ziraat Türkiye Kupafinal maçına sayılı günler kaldı. Süper Lig’de averaj ile şampiyon olan Beşiktaş ve Antalyaspor final heyecanına ortak olacak takımlar. Kupa için gerçekleşecek müsabaka İzmir Gürsel Aksel Stadı’nda oynanmasına karar verildi. Sabırsızlıkla beklenen maç hangi kanalda olacağı da sorulan sorular arasında.  

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNALİ SAAT KAÇTA?

Dev final saat 20.45'te başlayacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNALİ HANGİ KANALDA?

Ali Palabıyık'ın yöneteceği final maçı Aspor'da yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

ANTALYASPOR: Boffin, Veysel, Kudryashov, Naldo, Eren, Bünyamin, Nuri Şahin, Fredy, Hakan, Amilton, Podolski.

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Rıdvan, Josef, Atiba, Ghezzal, N'Koudou, Larin, Gökhan Töre.

Pandemi dolayısıyla sezon boyunca maçlar seyircisiz oynandı. Geçen hafta şampiyonluk maçlarında kısıtlı sayıda seyirci kabul edildi. Bunun üzerine gözler Ziraat Kupası maçına çevrildi. Antalyaspor Beşiktaş maçı için seyirci sayıların da azalma görülüyor. TFF tarafından gelen açıklamada stat kapasitesinin 3’te 1’i oranında seyirci alınması kararı tekrardan masaya yatırıldı. Bunun üzerine ‘şer seyirci alınması belirlendi.


Son Güncelleme: 18.05.2021 13:15
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Anahtar Kelimeler:
KupaMaçFinalFutbol
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