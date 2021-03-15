Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş - Başakşehir maçı muhtemel ilk 11'ler

Beşiktaş-Başakşehir mücadelesinin saati ve yayınlanacağı kanal
Ziraat Türkiye Kupası’nda Beşiktaş ile Başakşehir’i karşı karşıya getirecek yarı final mücadelesi, 16 Mart Salı günü 20:45’te oynanacak. A Spor ekranlarında izleyici ile buluşacak olan mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetecek. Mücadelenin 90 dakikasında eşitlik bozulmazsa 15’er dakikalık 2 uzatma devresi oynanacak. Uzatma devresinde de kazanan çıkmazsa, finale çıkacak ekibi seri penaltı atışları belirleyecek.
Muhtemel 11’ler
Beşiktaş:Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Josef, Atiba, Ghezzal, Ljajic, Larin, Aboubakar.
Başakşehir:Volkan, Rafael, Ponck, Epureanu, Hasan Ali, M. Topal, Berkay, Visca, Aleksic, Deniz, Crivelli.
Son Güncelleme: 15.03.2021 20:19