İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Aşı stratejisinde hata yaptıklarını söyleyen AB'den flaş aşı itirafı!
Son Dakika
Aşı stratejisinde hata yaptıklarını söyleyen...
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere flaş uyarı!
Son Dakika
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere...
Vergi muafiyeti hangi esnaf grubunu kapsıyor? Muafiyetten kimler yararlanamayacak?
Son Dakika
Vergi muafiyeti hangi esnaf grubunu...
WhatsApp'a sesli mesajlarda oynatma hızını değiştirme özelliği geliyor
Son Dakika
WhatsApp'a sesli mesajlarda oynatma hızını...

Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş - Başakşehir maçı muhtemel ilk 11'ler

Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan yarı final maçlarıyla devam ediyor. Lider Beşiktaş ile geçen sezonun şampiyonu Başakşehir’in karşı karşıya geleceği eşleşme, futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Peki, bu önemli mücadele saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş-Başakşehir mücadelesinin muhtemel 11’leri...

15 Mart 2021 Pazartesi 20:19
Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş - Başakşehir maçı muhtemel ilk 11'ler
Takip Et:

Ziraat Türkiye Kupası yarı final turunda Spor Toto Süper Lig’de lider konumda bulunan Beşiktaş ile geçen sezon ligi şampiyon tamamlayan Başakşehir karşı karşıya gelecek. Ligde 3 gün önce karşılaşan iki takım, bir kez daha karşı karşıya gelecek ve kupada finale çıkmak için mücadele verecek. Bu önemli mücadelenin saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. Aynı zamanda takımların sahaya çıkacakları 11’lerde merak konusu olmuş durumda. İşte Beşiktaş-Başakşehir maçı ile ilgili tüm detaylar...

Beşiktaş-Başakşehir mücadelesinin saati ve yayınlanacağı kanal

Ziraat Türkiye Kupası’nda Beşiktaş ile Başakşehir’i karşı karşıya getirecek yarı final mücadelesi, 16 Mart Salı günü 20:45’te oynanacak. A Spor ekranlarında izleyici ile buluşacak olan mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetecek. Mücadelenin 90 dakikasında eşitlik bozulmazsa 15’er dakikalık 2 uzatma devresi oynanacak. Uzatma devresinde de kazanan çıkmazsa, finale çıkacak ekibi seri penaltı atışları belirleyecek.

Muhtemel 11’ler

Beşiktaş:

Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Josef, Atiba, Ghezzal, Ljajic, Larin, Aboubakar.

Başakşehir:

Volkan, Rafael, Ponck, Epureanu, Hasan Ali, M. Topal, Berkay, Visca, Aleksic, Deniz, Crivelli.


Son Güncelleme: 15.03.2021 20:19
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Ziraat Türkiye KupasıBaşakşehirBeşiktaş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Di Maria'nın bebeği öldürüldü iddiası gerçek mi?
Di Maria'nın bebeği öldürüldü iddiası gerçek mi?
VAR sistemi operatörlerini göreve kim atıyor? Ofsayt çizgilerini kim nasıl çiziyor? Hawk-Eye sahibi kimdir?
VAR sistemi operatörlerini göreve kim atıyor? Ofsayt çizgilerini kim nasıl çiziyor? Hawk-Eye sahibi kimdir?
Fenerium Mesut Özil forması kaç TL? Mesut Özil forması fiyatı ve satın alma adresi
Fenerium Mesut Özil forması kaç TL? Mesut Özil forması fiyatı ve satın alma adresi
Trabzonspor'un kalan maçları hangi takımlarla? 2020/21 TS kalan maçlar fikstürü
Trabzonspor'un kalan maçları hangi takımlarla? 2020/21 TS kalan maçlar fikstürü
Sergio Agüero, Barcelona'ya mı gidiyor, anlaştı mı?
Sergio Agüero, Barcelona'ya mı gidiyor, anlaştı mı?
Erol Bulut istifa etti mi, edecek mi?
Erol Bulut istifa etti mi, edecek mi?

Popüler Haberler

Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş - Başakşehir maçı muhtemel ilk 11'ler
Maraşlı dizisi Zeliş karakteri kimdir? Bedriye Roza Çelik kimdir, nereli, kaç yaşında?
Uyanış Büyük Selçuklu Çaka Bey kimdir? Gerçek adı ne? Çaka Bey gerçek tarihte yaşamış mı? Okan Şenozan hakkında bilgiler
Maraşlı Nuran kimdir? Nesrin Yılmaz dizileri ve yapımları
Maraşlı dizisi Firuzan kimdir? Rojda Demirer kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Maraşlı dizisi Mahur karakteri kimdir? Alina Boz kimdir, nereli, kaç yaşında?
Çukur dizisi Seher kimdir? Begüm Akkaya hakkında bilgiler
Çukur dizisindeki Kulkan Erdenet karakteri kimdir?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Mansur karakterini kim canlandırıyor? Nizamettin Özkaya kimdir?
Maraşlı dizisi Firuzan karakteri kimdir? Rojda Demirer'in hayatı ve yer aldığı diziler
Akıncı 11. bölüm izle - 12 Mart Cuma Akıncı son bölüm ATV canlı izle
Kimler emekli ek ödemesi alabilir? Emekli ek ödemeleri artırılacak mı?
Maraşlı 9. bölüm izle - 8 Mart Pazartesi Maraşlı son bölüm ATV canlı izle
A Spor sunucusu Çiğdem Ceylan Kimdir?
2021 Halkbank Ziraatçi kredisi başvuru şartları ve gerekli belgeler
Uyanış Büyük Selçuklu dizisindeki Ebul Kasım kimdir? Ebul Kasım tarihte gerçekten var mı, yaşamış mı?
Yasak Elma dizisi Feride karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Gülenay Kalkan kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Maraşlı dizisi hangi diziden uyarlama? ATV Maraşlı dizisi konusu
Çukur dizisinde Cennet karakterini Aylin Engör canlandırıyor
Maraşlı dizisi Oğuz karakterini kim canlandırıyor? Mert Ateş biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Yasak Elma dizisindeki Mahmut karakteri Kimdir? Mert Altınışık dizideki rolü ve hayatı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.