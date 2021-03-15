Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş - Başakşehir maçı muhtemel ilk 11'ler

Beşiktaş-Başakşehir mücadelesinin saati ve yayınlanacağı kanal

yarı final turunda Spor Toto Süper Lig’de lider konumda bulunanile geçen sezon ligi şampiyon tamamlayankarşı karşıya gelecek. Ligde 3 gün önce karşılaşan iki takım, bir kez daha karşı karşıya gelecek ve kupada finale çıkmak için mücadele verecek. Bu önemli mücadelenin saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. Aynı zamanda takımların sahaya çıkacakları 11’lerde merak konusu olmuş durumda. İşte Beşiktaş-Başakşehir maçı ile ilgili tüm detaylar...

Ziraat Türkiye Kupası’nda Beşiktaş ile Başakşehir’i karşı karşıya getirecek yarı final mücadelesi, 16 Mart Salı günü 20:45’te oynanacak. A Spor ekranlarında izleyici ile buluşacak olan mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetecek. Mücadelenin 90 dakikasında eşitlik bozulmazsa 15’er dakikalık 2 uzatma devresi oynanacak. Uzatma devresinde de kazanan çıkmazsa, finale çıkacak ekibi seri penaltı atışları belirleyecek.

Muhtemel 11’ler

Beşiktaş:

Başakşehir:

Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Josef, Atiba, Ghezzal, Ljajic, Larin, Aboubakar.Volkan, Rafael, Ponck, Epureanu, Hasan Ali, M. Topal, Berkay, Visca, Aleksic, Deniz, Crivelli.