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Ziraat Türkiye Kupası Antalya Beşiktaş final maçıne zaman, nerede oynanacak?

Ziraat Türkiye Kupası'nın yarı final maçları bu hafta oynandı. Yarı Finalde rakiplerini eleyen Beşiktaş ve Antalyaspor finalist oldu. Final maçıyla ilgili heyecan her geçen gün artıyor. Final maçı ne zaman? Final maçıyla ilgili detayları sizler için derledik...

18 Mart 2021 Perşembe 16:57
Ziraat Türkiye Kupası Antalya Beşiktaş final maçıne zaman, nerede oynanacak?
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Ziraat Türkiye Kupası’nın finallinde karşılaşacak rakipler dün gece oynanan son maçla belli oldu.  Beşiktaş  Salı günü yarı finalde Başakşehir engelini 3-2 skorla geçerek adını finale yazdırmıştı. Dün gece Alanyaspor’la karşılaşan Antalyaspor , rakibini 2-0 ile geçti.  Beşiktaş ve Antalyaspor finalde rakip oldular.

final maçı ne zaman oynanacak?

Yarı finalde rakiplerini geçen Beşiktaş ve Antalyaspor arasında oynanacak Final maçı tarihi ve maçın nerede oynanacağı merak ediliyor. Oynanacak final maçının ne zaman ve nerde oynanacağı ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi.



Son Güncelleme: 18.03.2021 16:57
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Anahtar Kelimeler:
ZTK Final MaçıBeşiktaş-Antalyaspor Kupa Maçı
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