Ziraat Türkiye Kupası A Spor Beşiktaş - Başakşehir izle - BJK - Başakşehir Aspor canlı yayını

Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı final heyecanı başlıyor. Yarı final mücadeleleri kapsamında Başakşehir Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

Karşılaşma 16 Mart Salı bugün saat 20:45’te A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Hafta sonu lige karşı karşıya gelen iki ekip bu sefer kupa yarı finalinde kozlarını paylaşacak. Karşılaşmayı tecrübeli hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Muhtemel ilk 11’ler

Beşiktaş:

Başakşehir:

İki takımda hazırlıklarını tamamladı

Utku, Rosier, Welinton, Vida, Rodvan, Necip, Josef, N,Koudou, Ljajic, Larin, AboubakarVolkan, Rafael, Ponck, Epureanu, Hasan Ali, Mehmet, Berkay, Aleksic, Deniz, Visca, Crivelli

Süper Lig’de lider konumda olan Beşiktaş hafta sonu Başakşehir ile karşılaşmış ve zorlu maçı 3-2’lik skorla kazanarak şampiyonluk yolunda büyük bir mesafe kat etmiş oldu. Öte yandan siyah beyazlıların kupada 10 yıldır şampiyon olamadığı görülüyor. Son olarak 2010-201 sezonunda kupayı kazanan Beşiktaş, yarı finalde rakibini elemek için sahaya çıkacak. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın bu maçta az da olsa rotasyon yapması bekleniyor.

Lige sıkıntılı günler geçiren Başakşehir ise kupayı kazanarak moral bulmak istiyor. Geçen sezonun şampiyonu Başakşehir, ligde küme düşme hattına kadar geriledi. Ligde kötü gidişatı kupayla telafi etmek isteyen Başakşehir’de teknik direktör Aykut Kocaman kadrodaki eksikler nedeniyle zorlanıyor. Başakşehir’de Mahmut Tekdemir, Junior Fenandes, Caiçara, Bolingoli, Chadli, Duarte ve Tolga Ciğerci sakatlıkları nedeniyle Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.

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