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Ziraat Türkiye kupası 2021 yılı final maçı ne zaman oynanacak? ZTK final tarihi hangi tarihte

Dün gerçekleşen Beşiktaş ve Medipol Başakşehir maçının galibi Beşiktaş olmuştu. Bugün yani 17 Mart'ta gerçekleşecek olan Fraport TAV Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor arasında düzenlenecek olan maçın galibi Beşiktaş'la karşılaşacak.

17 Mart 2021 Çarşamba 01:32
Ziraat Türkiye kupası 2021 yılı final maçı ne zaman oynanacak? ZTK final tarihi hangi tarihte
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Ziraat Türkiye Kupası final maçı yaklaşırken heyecan artıyor. Dün gerçekleşen Beşiktaş ve Medipol Başakşehir maçında Beşiktaş kendi evinde, Medipol Başakşehir’i 3-2 yenerek final turuna geçmeye hak kazandı.

17 Mart Çarşamba akşamı gerçekleşecek olan Fraport TAV Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor arasındaki karşılaşmasının kazananı ile Beşiktaş arasında mücadele gerçekleşecek.

Fraport TAV Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor ne zaman?

Frapor t TAV Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor arasındaki karşılaşma 20.45’te yayınlanacak. Maç Antalya Stadında yapılacak.

Ziraat Türkiye Kupası maçı 2021 ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupasının final maçı tarihi yakında belli olacak. TFF tarafından açıklanacak olan final maçının günün yakın zamanda açıklanacağı tahmin ediliyor.

 



Son Güncelleme: 17.03.2021 01:48
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ZiraatTürkiyeKupası
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