Ziraat Türkiye kupası 2021 yılı final maçı ne zaman oynanacak? ZTK final tarihi hangi tarihte

Ziraat Türkiye Kupası final maçı yaklaşırken heyecan artıyor. Dün gerçekleşen Beşiktaş ve Medipol Başakşehir maçında Beşiktaş kendi evinde, Medipol Başakşehir’i 3-2 yenerek final turuna geçmeye hak kazandı.

17 Mart Çarşamba akşamı gerçekleşecek olan Fraport TAV Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor arasındaki karşılaşmasının kazananı ile Beşiktaş arasında mücadele gerçekleşecek.

Fraport TAV Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası maçı 2021 ne zaman?

Frapor t TAV Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor arasındaki karşılaşma 20.45’te yayınlanacak. Maç Antalya Stadında yapılacak.

Ziraat Türkiye Kupasının final maçı tarihi yakında belli olacak. TFF tarafından açıklanacak olan final maçının günün yakın zamanda açıklanacağı tahmin ediliyor.