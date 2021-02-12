Ziraat kupası yarı final maçları ne zaman oynanacak? Ziraat kupası yarı final eşleşmeleri ve maç tarihleri

Ziraat Türkiye Kupası 11 Şubat tarihiyle beraber çeyrek final mücadelelerini bitirdi. Artık yarı final maçları konuşulmaya başlandı. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçlarının sona ermesinin ardından Beşiktaş, Alanyaspor, Antalyaspor ve Başakşehir yarı finale yükselen takımlar oldu. İki Antalya ekibi Alanyaspor ve Antalyaspor eşleşirken, İki İstanbul ekibi Beşiktaş ve Başakşehir karşı karşıya gelecek. Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları 16-17-18 Mart tarihlerinde oynanacak. Tüm takımlara başarılar dileriz.
Son Güncelleme: 12.02.2021 12:33