Ziraat kupası yarı final maçları ne zaman oynanacak? Ziraat kupası yarı final eşleşmeleri ve maç tarihleri

’nda kıyasıya rekabet devam ederken çeyrek final müsabakaları sona erdi. Çeyrek finalin son mücadelesi olan Konyaspor-Beşiktaş maçıylaeşleşmeleri de belli oldu. Futbolseverler Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadeleleri ne zaman sorusunun yanıtını arıyor.

Ziraat Türkiye Kupası 11 Şubat tarihiyle beraber çeyrek final mücadelelerini bitirdi. Artık yarı final maçları konuşulmaya başlandı. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçlarının sona ermesinin ardından Beşiktaş, Alanyaspor, Antalyaspor ve Başakşehir yarı finale yükselen takımlar oldu. İki Antalya ekibi Alanyaspor ve Antalyaspor eşleşirken, İki İstanbul ekibi Beşiktaş ve Başakşehir karşı karşıya gelecek. Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları 16-17-18 Mart tarihlerinde oynanacak. Tüm takımlara başarılar dileriz.