İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Çift maskenin virüse karşı daha korunaklı olduğu ortaya çıktı
Çift maskenin virüse karşı daha...
Marketlerde sigara ve elektronik ürünlerine satış yasağı geliyor!
Son Dakika
Marketlerde sigara ve elektronik ürünlerine...
Denizli'de kent müzesi kuruluyor
Denizli'de kent müzesi kuruluyor
Pasifik Okyanusu yakınlarında 7,9 şiddetinde deprem!
Son Dakika
Pasifik Okyanusu yakınlarında 7,9 şiddetinde...

Ziraat kupası yarı final maçları ne zaman oynanacak? Ziraat kupası yarı final eşleşmeleri ve maç tarihleri

Ziraat Türkiye Kupası tüm heyecanıyla devam ediyor. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadeleleri sona erdi. Futbolseverler Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadeleleri ne zaman sorusunun yanıtını arıyor.

12 Şubat 2021 Cuma 12:33
Ziraat kupası yarı final maçları ne zaman oynanacak? Ziraat kupası yarı final eşleşmeleri ve maç tarihleri
Takip Et:

Ziraat Türkiye Kupası’nda kıyasıya rekabet devam ederken çeyrek final müsabakaları sona erdi. Çeyrek finalin son mücadelesi olan Konyaspor-Beşiktaş maçıyla yarı final eşleşmeleri de belli oldu. Futbolseverler Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadeleleri ne zaman sorusunun yanıtını arıyor.

Ziraat Türkiye Kupası 11 Şubat tarihiyle beraber çeyrek final mücadelelerini bitirdi. Artık yarı final maçları konuşulmaya başlandı. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçlarının sona ermesinin ardından Beşiktaş, Alanyaspor, Antalyaspor ve Başakşehir yarı finale yükselen takımlar oldu. İki Antalya ekibi Alanyaspor ve Antalyaspor eşleşirken, İki İstanbul ekibi Beşiktaş ve Başakşehir karşı karşıya gelecek. Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları 16-17-18 Mart tarihlerinde oynanacak. Tüm takımlara başarılar dileriz.



Son Güncelleme: 12.02.2021 12:33
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Ziraat Türkiye KupasıYarı Final
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beşiktaş yarı finale penaltılarla çıktı
Beşiktaş yarı finale penaltılarla çıktı
Arızalanan ambulansı futbolcular iterek dışarı çıkardı!
Arızalanan ambulansı futbolcular iterek dışarı çıkardı!
Samsun'da silahlı saldırı! İki bacağından vurulan kişi hastaneye kaldırıldı!
Samsun'da silahlı saldırı! İki bacağından vurulan kişi hastaneye kaldırıldı!
Chelsea ve Liverpool'un istediği Dayot Upamecano Bayern Münih yolunda!
Chelsea ve Liverpool'un istediği Dayot Upamecano Bayern Münih yolunda!
Fenerbahçe HDI Sigorta'da 4 kişinin test sonuçlarının pozitif olduğu açıklandı!
Fenerbahçe HDI Sigorta'da 4 kişinin test sonuçlarının pozitif olduğu açıklandı!
FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda finalin adı Bayern Münih-Tigres
FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda finalin adı Bayern Münih-Tigres

Popüler Haberler

Ziraat kupası yarı final maçları ne zaman oynanacak? Ziraat kupası yarı final eşleşmeleri ve maç tarihleri
İnstagram Reels nedir? instagram reels nasıl kullanılır?
Bugün maç varmı, hangi maçlar var? TV 11 Şubat 2021 Perşembe canlı maç yayın saatleri
Seksenler Butik Ali kimdir? Hakan Bulut kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
100.000 tl peşin para ile hangi araba alınır? 2021
İstenmeyen numaradan sms engelleme yöntemleri 2021
Evlenme yeterlilik belgesi nedir? 2021
Ziraat Bankası düşük faizli sera kredisi müjdesi! 2021
Türk telekom 10 gb bedava nasıl yapılır? 2021
Kadınlar için uzun düz saç modelleri 2021
Alaattin Çakıcı tahliye olacak mı? Alaattin Çakıcı hangi suçlardan ceza aldı, kimdir?
Bekçi Maaşları ne kadardır? 2019 Çarşı ve mahalle bekçisi maaşları
Hangi ilde ne kadar aşı yapıldı? 5 Şubat Cuma illere göre güncel aşı sayıları!
Elimi Bırakma dizisi hangi gün yayınlanıyor? Elimi Bırakma dizisi yayın günü, saati ve kanalı
Survivor 2020’ye seyirci yarışmacı olarak nasıl katılabilirim? Survivor 2020 Seyirci yarışmacı başvuru formu
Kırmızı Oda yeni sezonda diziden ayrılacak oyuncular kimler? Kırmızı Oda yeni sezon yeni ve ayrılan oyuncuları
Rüyada yılan sokması görmek ne anlama gelir? Rüyada yılan sokması görmek anlamı, tabiri nedir?
Zincir market açılış kapanış saatleri kaç olacak? Zincir market açılış kapanış tarihleri ne zaman değişecek?
Survivor 2021 yeni yarışmacıları Öykü, Berkay ve Yiğit kimdir?
Zincir marketler hangileridir? Yeni yasaklar hangi marketlerde geçerli olacak?
30.000 tl ye alınabilecek en iyi araba 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.