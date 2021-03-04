Ziraat Bankkart finale adını yazdırdı!

Voleybol Erkekler CEV Challenge Kupası yarı finali rövanş karşılaşmasında Ziraat Bankkart, Çekya’nın Lvi Prag isimli takımını 3 – 1 skor ile kazandığı karşılaşma sonucunda oynadıkları altın sette 15 – 12 skor ile mağlup ederek finale adını yazdırdı.
Çekya’da yapılan maç ev sahibinin 3 – 0 üstünlüğü ile son bulmuştu.
Ziraat Bankkart: 3 – Lvi Prag: 1
Maçın salonu: TVF Başkent
Ziraat Bankkart’ın kadrosu: Martin Atanasov, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Van Garderen, Emin Gök, Ter Maat (Berkay Bayraktar, Halil İbrahim Yücel, Burakhan Tosun)
Lvi Prag’ın kadrosu: Nedeljkovic, Janouch, Smith, Spulak, Mihajlovic, Patak (Jezek, Pliasetskyi, Toman, Vodicka)
Setler: 26-28, 25-18, 25-21, 25-19
Maçın Süresi: 113 dakika (29, 26, 34, 24)