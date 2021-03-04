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Ziraat Bankkart finale adını yazdırdı!

Erkekler CEV Challenge Kupası yarı finali rövanşında Ziraat Bankkart, Lvi Prag’ı alttın sette mağlup etti. Detaylar haberimizde.

04 Mart 2021 Perşembe 16:30
Ziraat Bankkart finale adını yazdırdı!
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Voleybol Erkekler CEV Challenge Kupası yarı finali rövanş karşılaşmasında Ziraat Bankkart, Çekya’nın Lvi Prag isimli takımını 3 – 1 skor ile kazandığı karşılaşma sonucunda oynadıkları altın sette 15 – 12 skor ile mağlup ederek finale adını yazdırdı.

Çekya’da yapılan maç ev sahibinin 3 – 0 üstünlüğü ile son bulmuştu.

Ziraat Bankkart: 3 – Lvi Prag: 1

Maçın salonu: TVF Başkent

Maçın hakemleri: Ilia Penkov (Bulgaristan), Siarhei Budzeika (Belarus)

Ziraat Bankkart’ın kadrosu: Martin Atanasov, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Van Garderen, Emin Gök, Ter Maat (Berkay Bayraktar, Halil İbrahim Yücel, Burakhan Tosun)

Lvi Prag’ın kadrosu: Nedeljkovic, Janouch, Smith, Spulak, Mihajlovic, Patak (Jezek, Pliasetskyi, Toman, Vodicka)

Setler: 26-28, 25-18, 25-21, 25-19

Maçın Süresi: 113 dakika (29, 26, 34, 24)



Son Güncelleme: 04.03.2021 16:30
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Anahtar Kelimeler:
ZiraatBankkartFinal
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