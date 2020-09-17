Ze Luis yeşil ışık yaktı

Lazio ile anlaşan Vedat Muriqi’nin yerini doldurmayı amaçlayanforvet arayışlarını sürdürürken transfer listesinde olanlu, Çin Ligi’nden gelen teklifi reddetti ve Fenerbahçe’ye yeşil ışık yaktı.

Ze Luis’e Çin’in Tianjin Teda takımından transfer teklifi geldi. Ancak başarılı golcü Çin’e gitmek için erken olduğunu, gitmek istemediğini ifade etti. Bundan dolayı Fenerbahçe’nin işi daha kolaylaşmış oldu. Tianjin Teda, Ze Luis için Porto’ya 5.5 milyon Euro gibi bir bonservis teklif etmişti. Oyuncu da 3.5 milyon Euro kazanacaktı. Ancak forvet oyuncusuna bu teklif cazip gelmedi. Portekizli gazeteci Bruno Ronaldo Andrade, Ze Luis’in Çin’e gitmek istemediğini ve bu yüzden bu teklifi reddettiğini yazmıştı. Oyuncu yakın zamanda Türkiye’ye gelebilir.