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Yuvasına Dönen Arda Turan'ı İspanyol Basını Manşetlerine Taşıdı!

Arda Turan'ın Galatasaray'a dönmesinin ardından bu transfere İspanyol basını da yer verdi. Arda Turan'ın kazanacağı parayı Barcelona'da kazandığı para ile kıyaslayan İspanyol basını, yaşanılan düşüşün saha dışı ile ilgili olduğunu açıkladı.

09 Ağustos 2020 Pazar 17:51
Yuvasına Dönen Arda Turan'ı İspanyol Basını Manşetlerine Taşıdı!
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Bir süredir basında yer alan Arda Turan’ın Galatasaray’a döneceği haberlerinin, Galatasaray’ın yaptığı açıklamalar sonrasında gerçek olduğu ortaya çıktı. Yuvana hoş geldin paylaşımı ile eski oyuncusu Arda Turan ile sözleşme imzalayan Sarı Kırmızılı ekibin bu transferi yalnızca ülke basınında yer bulmadı. Galatasaray’a geri dönen Arda Turan hakkında bir süre futbol oynadığı İspanya’da da haberler yapılmaya başlandı.


Arda Turan’ın Galatasaray’a dönmesi üzerine İspnaya’da yapılan haberlerde, yıldız oyuncunun saha dışı etkenlerden dolayı büyük düşüş yaşadığı aktarıldı. Barcelona’da kazandığı yıllık ücretin tam %87 daha azına Galatasaray’a imza atan Arda Turan’ı manşetlerine taşıyan İspanyollar, bu düşüşte en büyük etkinin oyuncunun saha dışındaki hayatının olduğunu ifade etti.

Marca Arda Turan’ı Paylaştı

İspanya’nın ünlü gazetelerinden birisi olan Marca, Arda Turan’ın Galatasaray’a transferi hakkında haber paylaştı. Barcelona’ya transfer olduğu zaman yıllık 7 milyon Euro kazanan Arda Turan’ın yeni sözleşmesi ile bu ücretten %87 daha az ücret kazanacağını aktardı. Futbolcunun saha dışı olayların etkisiyle düşüş yaşadığını belirten Marca, en son karıştığı olay sonrasında hapis cezası aldığını da haberine ekledi.



Son Güncelleme: 09.08.2020 17:51
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Anahtar Kelimeler:
Arda TuranİspanyaGalatasaray
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