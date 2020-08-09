Yuvasına Dönen Arda Turan'ı İspanyol Basını Manşetlerine Taşıdı!

Bir süredir basında yer alan Arda Turan’ın Galatasaray’a döneceği haberlerinin, Galatasaray’ın yaptığı açıklamalar sonrasında gerçek olduğu ortaya çıktı. Yuvana hoş geldin paylaşımı ile eski oyuncusu Arda Turan ile sözleşme imzalayan Sarı Kırmızılı ekibin bu transferi yalnızca ülke basınında yer bulmadı. Galatasaray’a geri dönen Arda Turan hakkında bir süre futbol oynadığı İspanya’da da haberler yapılmaya başlandı.

Marca Arda Turan’ı Paylaştı

Arda Turan’ın Galatasaray’a dönmesi üzerine İspnaya’da yapılan haberlerde, yıldız oyuncunun saha dışı etkenlerden dolayı büyük düşüş yaşadığı aktarıldı. Barcelona’da kazandığı yıllık ücretin tam %87 daha azına Galatasaray’a imza atan Arda Turan’ı manşetlerine taşıyan İspanyollar, bu düşüşte en büyük etkinin oyuncunun saha dışındaki hayatının olduğunu ifade etti.

İspanya’nın ünlü gazetelerinden birisi olan Marca, Arda Turan’ın Galatasaray’a transferi hakkında haber paylaştı. Barcelona’ya transfer olduğu zaman yıllık 7 milyon Euro kazanan Arda Turan’ın yeni sözleşmesi ile bu ücretten %87 daha az ücret kazanacağını aktardı. Futbolcunun saha dışı olayların etkisiyle düşüş yaşadığını belirten Marca, en son karıştığı olay sonrasında hapis cezası aldığını da haberine ekledi.