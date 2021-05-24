Son dönemlerde başarılı bir performans göstererek Trabzonspor formasıyla attığı gollerden sonra Fransa’nıntakımına transfer olan başarılı A Milli futbolcu, Fransa’da adından söz ettirmeye devam ediyor. Lille forması giyen milli oyuncumuz Yusuf Yazıcı yeni logosunu sosyal medya hesabından yayınladı. Yusuf yazıcı kendine has logo geliştirdi. O başarılı bir performans ortaya koyan 24 yaşındaki genç futbolcu, kendisi için özel bir logo tasarlattırdı.

Bu kapsamda logosunu gol sevinci ve futbolu olan bağlılığı üzerinden ifade etti. Futbol olan aşkını logo ile ifade etmeye çalışan Yusuf yazıcı, logonun gerçekten çok önemli bir iş olduğunu, logoyu tasarlayan kişilere gönülden teşekkür ettiğini ifade etti. Başarılı futbolcunun formasını giydiği Lille takımı Fransa Ligi’nde bu sezon şampiyonluğa ulaşarak uzun yıllar boyunca hasret kaldı şampiyonluğa ulaşmış oldu. Bu şampiyonlukta kuşkusuz futbolcumuz Yusuf Yazıcı’nın büyük bir katkısı bulunuyor. Kendisine önümüzdeki sezon yine aynı başarıları tekrarlaması için dilek ve temennilerde bulunuyoruz.