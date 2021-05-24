Yusuf Yazıcı kendine has logo geliştirdi

Bu kapsamda logosunu gol sevinci ve futbolu olan bağlılığı üzerinden ifade etti. Futbol olan aşkını logo ile ifade etmeye çalışan Yusuf yazıcı, logonun gerçekten çok önemli bir iş olduğunu, logoyu tasarlayan kişilere gönülden teşekkür ettiğini ifade etti. Başarılı futbolcunun formasını giydiği Lille takımı Fransa Ligi’nde bu sezon şampiyonluğa ulaşarak uzun yıllar boyunca hasret kaldı şampiyonluğa ulaşmış oldu. Bu şampiyonlukta kuşkusuz futbolcumuz Yusuf Yazıcı’nın büyük bir katkısı bulunuyor. Kendisine önümüzdeki sezon yine aynı başarıları tekrarlaması için dilek ve temennilerde bulunuyoruz.
Son Güncelleme: 24.05.2021 00:37