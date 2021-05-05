Yusuf Yazıcı, 50 milyon Euro'ya Milan'a uçuyor!

Milli oyuncumuz Yusuf Yazıcı kariyerinde büyük bir adım atmanın eşiğinde. 2019 yılının yaz döneminde Trabzonspor'dan Lille'e transferini gerçekleştiren başarılı oyuncu için Milan devreye girdi. Karadeniz ekibiyse bu transferin olması halinde karlı çıkacak.
Trabzonspor, bonservisin yüzde 20'sini alacak
Para transfere harcanacak
Sadece Lille takımı değil, Bordo-Mavili yönetim de Yusuf'un Milan'a transfer olmasını beklerken; Trabzonspor cephesinde gelişmeler takip ediliyor. Yusuf Yazıcı'dan gelecek olan paraların hepsini transferde harcamayı düşünen Fırtına, şampiyonluk kadrosunu oluşturma aşamasında önemli bir koza sahi olacak.
Son Güncelleme: 05.05.2021 07:06