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Yusuf Yazıcı, 50 milyon Euro'ya Milan'a uçuyor!

Fransa Ligue 1'de milli futbolcularımızın kadrosunda yer aldığı Lille şampiyonluğa uzanırken, başarılarıyla dikkatleri çeken Yusuf Yazıcı ise Avrupa'nın gözdesi durumuna geldi. Milan’ın yakından izlediği yıldız oyuncuya, 50 milyon Euro düzeyinde teklif yolda. Transferin gerçekleşmesi halinde Trabzonspor, bonservis gelirlerinin 'sine sahip olacak.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 07:06
Yusuf Yazıcı, 50 milyon Euro'ya Milan'a uçuyor!
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Milli oyuncumuz Yusuf Yazıcı kariyerinde büyük bir adım atmanın eşiğinde. 2019 yılının yaz döneminde Trabzonspor'dan Lille'e transferini gerçekleştiren başarılı oyuncu için Milan devreye girdi. Karadeniz ekibiyse bu transferin olması halinde karlı çıkacak.

Trabzonspor, bonservisin yüzde 20'sini alacak

Hakan Çalhanoğlu'nun da kadrosunda yer aldığı Milan'ın, Yusuf Yazıcı'nın transferi hakkında çok istekli olduğunu hatta Lille ile pazarlıkların başladığı belirlendi. Ortada geçen rakamsa tam 50 milyon Euro. Eğer Yusuf bu bonservis bedeli ile İtalyan devine giderse, Trabzonspor kârın yani 32.5 milyon Euro'nun yüzde 20'sine sahip olan taraf olacak. Bu ise 6.5 milyon Euro'ya denk gelmektedir.

Para transfere harcanacak

Sadece Lille takımı değil, Bordo-Mavili yönetim de Yusuf'un Milan'a transfer olmasını beklerken; Trabzonspor cephesinde gelişmeler takip ediliyor. Yusuf Yazıcı'dan gelecek olan paraların hepsini transferde harcamayı düşünen Fırtına, şampiyonluk kadrosunu oluşturma aşamasında önemli bir koza sahi olacak.

 




Son Güncelleme: 05.05.2021 07:06
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Anahtar Kelimeler:
Yusuf Yazıcı50 MilyonLilleMilanTrabzonspor
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