Yunus Mallı, Trabzonspor ile anlaşma sağladı!

Trabzonspor tarafından KAP'a bildirimde bulunulan yeni transfer Yunus Mallı, sabah saatleri civarında İstanbul'a adım attı. 2.5 yıllık sözleşmeye imza atması beklenilen gurbetçi futbolcu akşam saatlerinde yaptığı paylaşım ile Trabzonspor'a transfer olduğunu açıkladı.

18:35’te Trabzon uçağıyla yola çıkan Yunus Mallı, “Türkiye’ye gelmenin mutluluğunu yaşıyorum. İnşallah güzel bir süreç olur. Transferim kesinleşti diyebiliriz” ifadelerine yer verdi.

Trabzonspor kulübü başkanı Ahmet Ağaoğlu, Yunus Mallı tarafından ciddi bir fedakarlığın yapıldığını dile getirmişti. Ağaoğlu, “Yunus Mallı ciddi bir fedakarlık yaparak geliyor ki oynamak istiyor o da. KAP’ta maliyetinin görürsünüz” açıklamalarında bulunmuştu.