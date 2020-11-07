Yunus Mallı devre arasında Galatasaray'a gelebilir

Yaz transfer döneminde eleştirilerin odağı olan Galatasaray’da ara transfer dönemi için çalışmalar şimdiden başladı. Sarı kırmızılı yönetim Wolfsburg forması giyen milli oyuncu Yunus Mallı’yı transfer etmek istiyor. 28 yaşındaki oyuncu milli takımda Avrupa şampiyonasına katılmak için oynayabileceği bir takıma transfer olmak istiyor. Gurbetçi oyuncunun Fatih Terim ile olan yakınlığı bilinirken, Terim’in oyuncuyu istediği de söyleniyor.

İlk kez Terim oynatmıştı

Yunus Mallı’nın Galatasaray’a sıcak bakmasındaki en büyük etken Fatih Terim olarak görülüyor. Keza 28 yaşındaki oyuncu 2015 yılında milli takıma Fatih Terim’in davetiyle katılmıştı.

Galatasaray devre arasında orta saha oyuncusunu düşük bir bonservis bedeli karşılığında transfer etmesi hedefliyor.