Yuma Suzuki kimdir, kaç yaşında ve nereli? Yuma Suzuki kariyeri ve geçmişi

Fenerbahçe bu sezon forvet oyuncularından istediği verimi alamayınca forvet için yeni arayışlara başladı. Forvet için Fenerbahçe’nin gündeminde Yuma Suzuki yer aldı.

Teklif yapıldı

Son gelen haberlere gore Fenerbahçe, 25 yaşındaki başarılı futbolcu Yuma Suzuki için ST. Truiden’e resmi teklifte bulundu. Fenerbahçe Spor Kulübü, VV St. Truiden’e toplamda 5,5 milyon euroluk bir transfer teklifinde bulundu. Belçika ekibi daha once 6 milyon euro ücret belirlemesine rağmen salgının getirdiği zorlukları göz önüne alarak Fenerbahçe’nin teklifini onaylamayı düşündüğü öğrenildi.

Yuma Suzuki'yi Hertha Berlin de istiyor

Yuma Suzuki’yi Almanya Bundesliga ekibi Hertha Berlin de istiyor. Önceden İtalya Serie A’da oynamak istediğini belirten Yuma Suzuki’nin nereye transfer olacağı ise kendi kararı ile belli olacak.

Yuma Suzuki kimdir?

Suzuki, Japonya’da Kashima altyapısında oynadıktan sonar 2015 senesinde A takıma yükseldi. 4 yıl Japnya’da oynayan futbolcu, Belçika’da ST. Truiden takımına transfer oldu. Yuma Suzuki bu sezon ligde oynadığı 34 maçta 17 gol attı ve 4 asist yaptı. 1,82’lik futbolcunun 2.2 milyon euro piyasa değeri bulunuyor.