İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma oranı ve süresi açıklandı!
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma...
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a kadar uzatıldı
Son Dakika
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a...
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için yerli aşı kullanılacak
Son Dakika
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için...
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri için banka mesai saatleri değişti!
Son Dakika
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri...

Yuma Suzuki kimdir, kaç yaşında ve nereli? Yuma Suzuki kariyeri ve geçmişi

St. Truiden takımında oynayan Yuma Suzuki, forvete transfer yapmak isteyen Fenerbahçe Spor Kulübünden teklif aldı. Fenerbahçe’nin forvet için teklif sunduğu 25 yaşındaki Yuma Suzuki futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Peki Yuma Suzuki kimdir? İşte detaylar…

07 Mayıs 2021 Cuma 23:24
Yuma Suzuki kimdir, kaç yaşında ve nereli? Yuma Suzuki kariyeri ve geçmişi
Takip Et:

Fenerbahçe bu sezon forvet oyuncularından istediği verimi alamayınca forvet için yeni arayışlara başladı. Forvet için Fenerbahçe’nin gündeminde Yuma Suzuki yer aldı.

Teklif yapıldı

Son gelen haberlere gore Fenerbahçe, 25 yaşındaki başarılı futbolcu Yuma Suzuki için ST. Truiden’e resmi teklifte bulundu. Fenerbahçe Spor Kulübü, VV St. Truiden’e  toplamda 5,5 milyon euroluk bir transfer teklifinde bulundu. Belçika ekibi daha once 6 milyon euro ücret belirlemesine rağmen salgının getirdiği zorlukları göz önüne alarak Fenerbahçe’nin teklifini onaylamayı düşündüğü öğrenildi.

Yuma Suzuki'yi Hertha Berlin de istiyor

Yuma Suzuki’yi Almanya Bundesliga ekibi Hertha Berlin de istiyor. Önceden İtalya Serie A’da oynamak istediğini belirten Yuma Suzuki’nin nereye transfer olacağı ise kendi kararı ile belli olacak.

Yuma Suzuki kimdir?

Suzuki, Japonya’da Kashima altyapısında oynadıktan sonar 2015 senesinde A takıma yükseldi. 4 yıl Japnya’da oynayan futbolcu, Belçika’da ST. Truiden takımına transfer oldu. Yuma Suzuki bu sezon ligde oynadığı 34 maçta 17 gol attı ve 4 asist yaptı. 1,82’lik futbolcunun 2.2 milyon euro piyasa değeri bulunuyor.




Son Güncelleme: 07.05.2021 23:24
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yuma SuzukiFenerbahçeBelçikaFenerbahçe Forvet Teklifi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lens-Lille maçı Burak Yılmaz golleri izle
Lens-Lille maçı Burak Yılmaz golleri izle
Ali Koç'un yeni yönetim listesinde kimler var?
Ali Koç'un yeni yönetim listesinde kimler var?
Canlı izle Lens Lille Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Lens Lille maçı Selçuk Sports Netspor izle
Canlı izle Lens Lille Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Lens Lille maçı Selçuk Sports Netspor izle
2021 Sözleşmesi sona eren yabancı futbolcular
2021 Sözleşmesi sona eren yabancı futbolcular
Lens - Lille maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Lens - Lille maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray Beşiktaş maçı muhtemel 11'ler sakat ve cezalı oyuncular
Galatasaray Beşiktaş maçı muhtemel 11'ler sakat ve cezalı oyuncular

Popüler Haberler

Açık Öğretim lisesi bitirmek için kaç kredi gerekiyor? 2021
Lens-Lille maçı Burak Yılmaz golleri izle
Kadir gecesinde çekilecek tesbihler ve zikirler neler?
Arka Sokaklar Kanal D bölüm izle tek parça! Arka Sokaklar son bölüm izle!
Akıncı canlı izle! ATV Akıncı 19.bölüm tek parça izle! 7 Mayıs 2021 Cuma Akıncı son bölüm
Arka Sokaklar 590.bölüm fragmanı ve 14 Mayıs 2021 Cuma özeti Kanal D
Kırmızı Oda 37.bölüm fragmanı ve 14 Mayıs 2021 Cuma özeti TV 8
Yuma Suzuki kimdir, kaç yaşında ve nereli? Yuma Suzuki kariyeri ve geçmişi
Kırmızı Oda dizisi 36.bölüm tek parça, Youtube izle - TV 8 Kırmızı Oda canlı yayın izle
Payitaht Abdülhamid 151.bölüm fragmanı ve 14 Mayıs 2021 Cuma özeti TRT 1
Halkbank ziraat destek paketi kredi türleri nelerdir? 2021
Son Yaz dizisinde Altay karakterini Ata Nedim Arman canlandırıyor
ÖSYM Üniversite kayıt belgeleri ve evrakları nelerdir? YKS üniversite ön kayıtları ve asıl kayıtları nasıl, nereden yapılır?
Halkbank çalışmayan ev hanımlarına kredi kampanyası şartları nelerdir? 2021
Bir Zamanlar Çukurova dizisine yeni gelen katılan oyuncular
The Falcon and The Winter Soldier yeni sezon olacak mı? The Falcon and The Winter Soldier 2. sezon ne zaman yayınlanır?
TV'de bugün hangi maç var, hangi kanalda yayınlanıyor? 7 Mayıs 2021 Cuma
2021 Açık Lise sınavları e-sınav merkezlerinde mi yapılacak? E-sınav merkezi nedir?
2021 Camilerde bayram namazı kılınacak mı? Ramazan bayramı namazı kaçta, ne zaman?
Hafta sonu marketlerin açılış-kapanış saatleri ne zaman? Zincir marketler ve bakkallar kaça kadar çalışıyor?
e Devlet Çalışma izin belgesi nasıl alınır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.