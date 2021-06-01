Yuma Suzuki kimdir, hangi takımlarda oynadı? Yuma Suzuki hakkında bilgiler

Geçtiğimiz sezonda 22 yeni futbolcu isimi kadrosuna dahil etmesine rağmen yine de ligi rakipleri olan Galatasaray ve Beşiktaş’ın arkasında kalarak üçüncü sırada tamamlayan Fenerbahçe ne yazık ki gol yolunda istediği verimi oyuncularından alamadı. Bu sebeple de takımın kadrosuna santrfor takviye etmesi beklenen Fenerbahçe hakkında İtalyan basınından şaşırtıcı bir iddia gündeme geldi.

Gazeteci Danilo Servadei, kendi kişisel Twitter hesabı üzerinden bir haber paylaştı ve bu haberde Sarı Lacivertlilerin St. Truiden’de oynayan futbolcu Yuma Suzuki’nin transferini bitirdiklerini duyurdu. Fenerbahçe yönetiminin ise henüz 25 yaşında olan santrforun bonservisi için peşin olarak 4,5 milyon Euro ve ayrıca bonus olarak da 1 milyon Euro olmak üzere toplamda tam 5,5 milyon Euro’luk bir ödeme yapacağı iddia edildi.

Japon asıllı golcü Suzuki, geçen sezonda oynadığı 35 maçta 17 kez rakip ağlarına gol atmış ve ayrıca 4 kez de asist kaydetmiştir.