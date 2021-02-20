Younes, Fatih Saraçoğlu'nu attığı golle andı

20 Şubat 2021 Cumartesi 20:51
Almanya Birinci Futbol Ligi Bundesliga’nın 22. Haftasında Eintracht Frankfurt
ile Bayen Münih karşı karşıya gelerek kıran kırana bir mücadele sergilediler. Ev sahibi ekibin Lübnan asıllı Alman yıldızı 27 yaşındaki Amin Younes, 31. Dakikada takımının 2. Golünü attı. Younes bu önemli golü, Almanya’nın Hanau kentinde 19 Şubat 2020 tarihinde Tobias Rathjen tarafından iki tane kafede gerçekleştirilen ırkçı terör saldırında yaşamını yitiren Türk Fatih Saraçoğlu
’na adadı. Bu terör saldırısında nargile kafeler hedef alınmış ve toplamda 9 kişi yaşamını yitirirken bunların arasında 4 tane Türk vardı. Fatih Saraçoğlu da bunlardan bir tanesiydi.
Younes’in bu anlamlı hareketi de saha içerisindeki tüm futbolculardan alkış aldı.
Son Güncelleme: 20.02.2021 20:51
Takip Et: