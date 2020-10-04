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Yorumcu Erman Toroğlu bu kez Beşiktaş’a yüklendi!

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu bu kez Beşiktaş’a yüklendi! Ünlü yorumcu Beşiktaş’ın Gençlerbirliği ile olan maçı sonrasında ağır eleştirilerde bulundu…

04 Ekim 2020 Pazar 20:50
Yorumcu Erman Toroğlu bu kez Beşiktaş’a yüklendi!
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Süper Lig’in 4. Haftasında kendi evinde Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelen Beşiktaş 1-0’lık skor ile sahadan yenik ayrıldı. Karşılaşmadaki tek golü henüz 8. Dakikadayken Bogdan Stancu kaydetti. Önceki haftaya göre sahaya 6 farklı isimle çıkan Sergen Yalçın bu hafta da umduğu oyunu göremedi.


Maçın ardından karşılaşmayla alakalı A Spor ekranlarında yorumlarda bulunan Erman Toroğlu, Beşiktaş’a yönelik çok ağır eleştirilerde bulundu. Toroğlu Kara Kartalla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı;

“Huni dikseniz huniye çarparsın. Beşiktaşlı futbolcular huniden de kötüler, çekiliyorlar top geçsin diye. Sergen de enteresan, yönetim de enteresan. Beşiktaş kötü, Süper Lig takımı değil. 2. Lig'de anca oynarlar..”

Bu eleştiriler sonrasında Beşiktaşlı taraftarlar, takımları hakkında “2. Lig takımı” diyen Toroğlun’a sosyal medya üzerinden tepki gösterdiler.



Son Güncelleme: 04.10.2020 20:50
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Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşGençlerbirliğiErman ToroğluSüper Lig
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