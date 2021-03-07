Yılport Samsunspor - Adana Demirspor maç skoru: 0 - 2

Maç stadı: 19 Mayısıs

Maçın hakemleri: Koray Gençerler, Cem Özbey, Ali Can Alp

Yılport Samsunspor, Spot Toto 1. Lig 25. Haftada yapılan karşılaşmada ev sahipliği yaptığı Adana Demirspor karşısında 2 – 0 skor ile yenildi. Maçın 12. dakikasında ceza sahasına girip kaleye şut çeken Dibba topu ağlar ile buluşturdu. Karşılaşmanın 16. dakikasında ise aniden gelişen atakla Burak’ın pasını karşılayan Djedje’nin ceza sahasının dışından kaleye çekmiş olduğu şut ile top az fark ile auta çıktı.

Karşılaşmanın 80. dakikasında aniden gelişen Adana Demirspor atağı ile Emircan Altıntaş çaprazdan kaleye şut çekti ve top ağlar ile buluştu ve skor 0 – 2 oldu. 84. dakikada ise Caner ceza sahasını orta yaptıktan sonra Nadir’in şutu kaleci Zubas’ta kaldı.