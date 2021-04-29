Yılmaz Vural'dan çarpıcı açıklamalar

Spor Toto Süper Lig’in 38. Haftasında üst sıralardaki takımların şampiyonluk için kıyasıya rekabeti devam ederken alt sıralardaki takımların ligde kalma mücadelesi de nefesleri kesmeye devam ediyor. Ligde heyecanın üst seviyelerde olduğu son haftalara girildi.

O maçlardan birinde, Spor Toto Süper Lig’in 38. Haftasındaevinde ağırladığı Başakşehir’e 2-1 mağlup oldu. Maç sonunda BB Erzurumspor Teknik Direktörüçarpıcı açıklamalarda bulundu.

İkinci yarının başında oyunun kırıldığını ifade eden BB Erzurumspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, girdikleri pozisyonlardan sadece birinin gol olması durumunda maçın kendi lehlerine döneceğini söyledi. Öne geçtikleri halde üstünlüklerini koruyamadıkları için üzgün olduklarını ifade eden BB Erzurumspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, hatalarından ders çıkaracaklarını sözlerine ekledi.