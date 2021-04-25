Yılmaz Vural neden ağladı?

Süper ligte şampiyonluk yarışı nefesleri kesmeye devam ederken bir yandan da küme düşme hattı ateş hattı olmuş durumda. Yaşanacak olan puan kayıplarına tahammülü olmayan takımlar son nefeslerine kadar mücadeleye devam ediyor.
Ağlamasının nedenini açıklayan Yılmaz Vural "Maç sonu duygulandım. O duygum aslında bize olan değersizliği ifade ediyor. Yılmaz Vural, Türkiye'de değerini bulamamış bir adam. Bizi magazin olaylarıyla değerlendiriyorlar, yanlış yapıyorlar. Bizi eleştirenler, gitsin Avrupa'da şoför ehliyeti alsın göreyim." ifadelerini kullandı.
Son Güncelleme: 25.04.2021 20:05