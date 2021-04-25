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Yılmaz Vural neden ağladı?

Süper ligte küme düşme hattında bulunan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un hocası Yılmaz Vural bugün oynanan maç sonucunda göz yaşlarına hakim olamadı.

25 Nisan 2021 Pazar 20:05
Yılmaz Vural neden ağladı?
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Süper ligte şampiyonluk yarışı nefesleri kesmeye devam ederken bir yandan da küme düşme hattı ateş hattı olmuş durumda. Yaşanacak olan puan kayıplarına tahammülü olmayan takımlar son nefeslerine kadar mücadeleye devam ediyor.

Son maçlar oynanırken Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da küme de kalmak için son nefesine kadar mücadele ediyor. Saha kenarında ise teknik direktör Yılmaz Vural'da maç içine adeta heyecanını yansıtmaya devam ediyor. Bugün galip gelinmesi ile gözyaşlarına boğulan Yılmaz hoca sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.

Ağlamasının nedenini açıklayan Yılmaz Vural "Maç sonu duygulandım. O duygum aslında bize olan değersizliği ifade ediyor. Yılmaz Vural, Türkiye'de değerini bulamamış bir adam. Bizi magazin olaylarıyla değerlendiriyorlar, yanlış yapıyorlar. Bizi eleştirenler, gitsin Avrupa'da şoför ehliyeti alsın göreyim." ifadelerini kullandı.




Son Güncelleme: 25.04.2021 20:05
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Anahtar Kelimeler:
Yılmaz VuralBüyükşehir Belediye Erzurumspor
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