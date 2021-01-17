Yılın ilk derbisi Beşiktaş'ın

Süper Lig’in 19.haftasında oynanan Beşiktaş –Galatasaray derbisinin kazananı 2-0’lık skorla Beşiktaş oldu. 2021 yılının ilk derbisi olan mücadelede Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın kariyerinde ilk kez Fatih Terim’e karşı galip gelmeyi başardı.

Josef de Souza gol perdesini açtı

Beşiktaş’ın ev sahipliğini yaptığı maçın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı. 58.dakikadakırmızı kart görerek Galatasaray takımını on kişi bıraktı.

On kişi kalan rakibi karşısında baskı arttıran siyah beyazlı ekipte gol perdesini 79.dakikada Rıdvan’ın asisti ile Josef de Souza açtı ve takımını 1-0 öne geçirdi. 90.dakikada Nkoudo durumu 2-0 getiren golü atarak son sözü söyledi.

Bu durumla Beşiktaş 38 puanla liderliğini devam ettirirken Galatasaray 33 puanda kaldı.