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Yılın ilk derbisi Beşiktaş'ın

Yılın ilk derbi karşılaşmasında Beşiktaş sahasında Galatasarayı 2-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

17 Ocak 2021 Pazar 21:49
Yılın ilk derbisi Beşiktaş'ın
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Süper Lig’in 19.haftasında oynanan BeşiktaşGalatasaray derbisinin kazananı 2-0’lık skorla Beşiktaş oldu. 2021 yılının ilk derbisi olan mücadelede Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın kariyerinde ilk kez Fatih Terim’e karşı galip gelmeyi başardı.

Josef de Souza gol perdesini açtı

Beşiktaş’ın ev sahipliğini yaptığı maçın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı. 58.dakikada Mbaye Diagne kırmızı kart görerek Galatasaray takımını on kişi bıraktı.

On kişi kalan rakibi karşısında baskı arttıran siyah beyazlı ekipte gol perdesini 79.dakikada Rıdvan’ın asisti ile Josef de Souza açtı ve takımını 1-0 öne geçirdi. 90.dakikada Nkoudo  durumu 2-0 getiren golü atarak son sözü söyledi.

Bu durumla Beşiktaş 38 puanla liderliğini devam ettirirken Galatasaray 33 puanda kaldı.



Son Güncelleme: 17.01.2021 21:49
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Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşGalatasaraySergen YalçınJosef De SouzaMbaye DiagneFatih Terim
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