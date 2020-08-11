Yıldız oyuncu Fatih terim'den son bir şans istedi!

Gelecek sezon hazırlıklarına başlayan Galatasaray’da beklenmedik günler geçiriliyor. Yeni sezon kadrosunda düşünülmeyen Mbaye Diagne Teknik Direktör Fatih terimi arayarak son bir şans istedi. Yaşanan gelişmeler sonrasında yarım sezon denenmesi planlanan Diagne’nin akıbetini ise oynadığı futbol belirleyecek.

Gelecek sezon kadrosunu şekillendirmeye başlayan Galatasaray’da forvet arayışları sürerken beklenmedik bir telefon geldi. Bu hafta içinde sağlık kontrolleri yapılacak Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu ve Omar Elabdellaoui kadroya katılacakken sene başında Club Brugge’ye kiralanan ve gönderilmesi için talimat verilen Mbaye Diagne yaşadığı sorunlar sonrasında kadrodışı kalarak sezonu kapatmıştı.

Tekrar futbol oynamak istediğini belirterek Fatih Terim’i arayan Mbaye Diagne tekrar şans istediğini dile getirdi.

‘Sizden son bir şans istiyorum’

28 yaşında ki golcü oyuncu 13 Milyon Euro karşılığında Galatasaray’a transfer olduktan sonra gösterdiği kötü performans ile takımdan ayrılmasına kesin gözü ile bakılmıştı. Gönderilmeye bir türlü sıcak bakmayan Diagne son çare kiralık olarak Club Brugge’ye gönderilmişti. Belçika ekibinde de istediğini bulamayan Diagne kadro dışı kalarak sezonu futbol oynamadan kapattı.

Fatih Terimi arayarak son bir şans istediğini dile getiren bir konuşma yapan Diagne’yi Terim samimi bularak takımda yer vermeye karar verdi. Şansı iyi değerlendirirse takımda kalacağı taahhüt edilen Diagne ise yarın Florya’ya gelmek üzere yola çıkarak sağlık kontrollerinden geçirilecek.