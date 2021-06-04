Yiğit Şardan'dan Fatih Terim açıklaması geldi

FOX TV ekranlarında yer alan Çalar Saat programına konuk olan Yiğit Şardan’a Fatih Terim sorusu sorulmasının ardından açıklamalarda bulundu. Şardan, ‘’Fatih Terim’in paçalarına tutunarak seçilmeye çalışan arkadaşlarımız var. Ben kendi ayaklarımın üstünde başkanlığa giderim’’ ifadelerini kullanarak sözlerine yer verdi.

Yiğit Şardan neden aday olduğunu baskılar neticesinde olduğunu duyurdu. Birçok kişi tarafından baskı altında olduğunu ve ekibinin aday olması gerektiğini söylediklerini belirtti.

Terim’le ilgili kararım yok!

Başkanlık seçimlerinin gündeminde Fatih Terim’in olduğu da gözlerden kaçmıyor. Başkanlık seçiminde teknik direktörü konuşulmasına tepkiler büyüdü. Bunun üzerine Şardan, ‘’Fatih Terim’in üzerinden seçilmeye çalışanlar var. Ben kendi çabalarımla seçilmeye çalışıyorum. Birinin sırtına binerek başkan olursanız, siz fiili başkan olursunuz, Terim gerçek başkan olur. Fatih Terimle devam etmek ya da etmemek gibi bir kararım yok’’ diyerek düşüncelerini yansıttı.

İkinci başkan Albayrak olacak!

Yiğit Şardan’a ikinci başkan sorulduğunda ise şu cevabı verdi. ‘’Başkan olursam ikinci başkan Abdurrahim Albayrak olacak. Ben onun kadar Galatasaraylı bir isim daha tanımadım. Canından, zamanından, maddiyatından her konuda fedakarlık yapan birisi. Gecesi gündüzü Galatasaray.