İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için sarı uyarı verdi
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına DSÖ'den acil kullanım onayı verildi!
Son Dakika
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına...
Mısırlı milyarder sevgiliden Şeyma Subaşı'na romantik evlenme teklifi!
Mısırlı milyarder sevgiliden Şeyma Subaşı'na...

Yiğit Şardan'dan Fatih Terim açıklaması geldi

Galatasaray’ın gündeminde olan başkanlık seçimlerinde gözler adayların yapmış olduğu açıklamalara çevrildi. Başkan adaylarından Yiğit Şardan televizyon haber programına katılarak Fatih Terim hakkında açıklamalarda bulundu. Merakla beklenen seçimler öncesi yapılan açıklamaların detayları haberimizde

04 Haziran 2021 Cuma 13:37
Yiğit Şardan'dan Fatih Terim açıklaması geldi
Takip Et:

FOX TV ekranlarında yer alan Çalar Saat programına konuk olan Yiğit Şardan’a Fatih Terim sorusu sorulmasının ardından açıklamalarda bulundu. Şardan, ‘’Fatih Terim’in paçalarına tutunarak seçilmeye çalışan arkadaşlarımız var. Ben kendi ayaklarımın üstünde başkanlığa giderim’’ ifadelerini kullanarak sözlerine yer verdi.

Yiğit Şardan neden aday olduğunu baskılar neticesinde olduğunu duyurdu. Birçok kişi tarafından baskı altında olduğunu ve ekibinin aday olması gerektiğini söylediklerini belirtti.

Terim’le ilgili kararım yok!

Başkanlık seçimlerinin gündeminde Fatih Terim’in olduğu da gözlerden kaçmıyor. Başkanlık seçiminde teknik direktörü konuşulmasına tepkiler büyüdü. Bunun üzerine Şardan, ‘’Fatih Terim’in üzerinden seçilmeye çalışanlar var. Ben kendi çabalarımla seçilmeye çalışıyorum. Birinin sırtına binerek başkan olursanız, siz fiili başkan olursunuz, Terim gerçek başkan olur. Fatih Terimle devam etmek ya da etmemek gibi bir kararım yok’’ diyerek düşüncelerini yansıttı.

İkinci başkan Albayrak olacak!

Yiğit Şardan’a ikinci başkan sorulduğunda ise şu cevabı verdi. ‘’Başkan olursam ikinci başkan Abdurrahim Albayrak olacak. Ben onun kadar Galatasaraylı bir isim daha tanımadım. Canından, zamanından, maddiyatından her konuda fedakarlık yapan birisi. Gecesi gündüzü Galatasaray.


Son Güncelleme: 04.06.2021 13:37
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray SeçimiBaşkanlık Adayı Yiğit Şardan AçıklamasıFatih Terim Kararı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye-Moldova maçı TRT Spor canlı yayın izle 3 Haziran 2021
Türkiye-Moldova maçı TRT Spor canlı yayın izle 3 Haziran 2021
Türkiye - Moldova hangi kanalda, şifresiz mi?
Türkiye - Moldova hangi kanalda, şifresiz mi?
EURO 2020 ne zaman başlıyor? Türkiye'nin maçları ne zaman?
EURO 2020 ne zaman başlıyor? Türkiye'nin maçları ne zaman?
Türkiye Moldova maçı Türkiye muhtemel 11’leri
Türkiye Moldova maçı Türkiye muhtemel 11’leri
TFF 2021 Transfer sezonu ne zaman başlıyor? TFF transfer sezonu başlangıç tarihi
TFF 2021 Transfer sezonu ne zaman başlıyor? TFF transfer sezonu başlangıç tarihi
Süper Lig takım sayısı düşecek mi, kaç takım olacak?
Süper Lig takım sayısı düşecek mi, kaç takım olacak?

Popüler Haberler

Show TV'de 4 Haziran 2021 Cuma tarihinde ne var? Show TV 4 Haziran 2021 Cuma günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
4 Haziran 2021 Cuma Kanal 7 yayın akışı Kanal 7 kanalında bugün neler var?
Beni Bırakma 620.bölüm bölüm izle 4 Haziran 2021 Cuma son bölüm - ATV Beni Bırakma yeni bölüm canlı izle
4 Haziran 2021 Cuma TV 8'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?
4 Haziran 2021 Cuma TRT Spor'da bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?
4 Haziran 2021 Cuma Fox TV yayın akışı Fox TV kanalında bugün neler var?
TJK 4 Haziran 2021 Cuma at yarışı sonuçları
Güliz Gündüz kimdir? Güliz Gündüz hakkında bilgiler
Beyaz Show 2020 ne zaman başlayacak? Yeni show konsepti nasıl olacak?
Bitcoin, Ethereum, Ripple XRP, Degocoin ne kadar oldu BTC kaç dolar 4 Haziran 2021 kripto paralarda son durum
Netflix Aşk 101 yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Aşk 101 2. sezon fragmanı ve yayın tarihi belli oldu mu?
Bankaların güncel işyeri açma kredisi ve devlet hibeleri şartları ve faiz oranları 2 Haziran 2021
Bir Zamanlar Kıbrıs nerede çekiliyor? Bir Zamanlar Kıbrıs hangi şehirde çekiliyor? İşte Bir Zamanlar Kıbrıs çekildiği yerler ve mekanlar
Haziran 2021 MB PPK faiz kararı ne olur? Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman?
Acemi Anneler Nil kimdir? Merve Üçer biyografisi
Türkan Hanım'ın Konağı Cuma canlı izle, TRT 1 Türkan Hanım’ın Konağı yeni bölüm canlı izle TAMMADIR
4 Haziran 2021 Perşembe Kanal D yayın akışı Kanal D kanalında bugün neler var?
Nihan Aypolat kimdir, kaç yaşındadır? Nihan Aypolat’ın hayatı
Hava durumu nasıl olacak? 4 Haziran 2021 Cuma yarın hava nasıl olacak? Yurt geneli hava durumu
2021 sorumluluk sınavları ne zaman yapılacak? 2021 sorumluluk sınavı yapılacak mı?
Noodle yemek kısırlık yapar mı? İndomie Noodle tüketmek kısır yapar mı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.