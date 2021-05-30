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Yetenek avcılarının gözü bu organizasyonda!

U-21 Avrupa Futbol Şampiyonası sekizli finaller ile başlayacak. Galatasaray’ın tekrar sarı kırmızılı formayı giymesini istediği oyuncu ile Fenerbahçeli oyuncu ’da bu turnuvada

30 Mayıs 2021 Pazar 21:53
Yetenek avcılarının gözü bu organizasyonda!
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Yarın ile birlikte başlayacak olan U-21 Avrupa Futbol Şampiyonasında Geçen sezon Galatasaray’da kiralık olarak oynayan Gedson Fenandes ile Fenerbahçe’de oynayan bir diğer genç isim Ferdi Kadıoğlu tunuvada hocalarının görev vermeleri halinde görev alacaklar. 

Portekiz U-21 Milli Takımıyla oynayacak Gedson bu tunuvada sergileyeceği iyi bir performans ile daha iyi bir kulübe gitmenin hesaplarını yapıyor. Aksi durumda Benfica’nın sezon kampına gidecek ve Jorge Jesus’un kararını bekleyecek. 

Az Alkmar önderliğinde ki farklı takımların da ilgisi olan Fenerbahçeli isim Ferdi Kadıoğlu kiralık verilebilir. Futbolcu iyi bir tunuva geçirmesi durumunda yeni talipler de çıkabilir ve futbolcu satılabilir. 

Avrupa’da genç gözde futbolcuların olacağı Slovenya-Macaristan'da gerçekleşecek olan tunuvada önemli yetenek avcılarının gözü genç isimlerde olacak. 

 


Son Güncelleme: 30.05.2021 21:53
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Anahtar Kelimeler:
Ferdi KadıoğluGedson FernandesFenerbahçeGalatasarayU21Avrupa Futbol şampiyonası
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