Yetenek avcılarının gözü bu organizasyonda!

Yarın ile birlikte başlayacak olan U-21 Avrupa Futbol Şampiyonasında Geçen sezon Galatasaray’da kiralık olarak oynayan Gedson Fenandes ile Fenerbahçe’de oynayan bir diğer genç isim Ferdi Kadıoğlu tunuvada hocalarının görev vermeleri halinde görev alacaklar.

Portekiz U-21 Milli Takımıyla oynayacak Gedson bu tunuvada sergileyeceği iyi bir performans ile daha iyi bir kulübe gitmenin hesaplarını yapıyor. Aksi durumda Benfica’nın sezon kampına gidecek ve Jorge Jesus’un kararını bekleyecek.

Az Alkmar önderliğinde ki farklı takımların da ilgisi olan Fenerbahçeli isim Ferdi Kadıoğlu kiralık verilebilir. Futbolcu iyi bir tunuva geçirmesi durumunda yeni talipler de çıkabilir ve futbolcu satılabilir.