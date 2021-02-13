Yeni Türkiye rekoru geldi! Tuğba Danışmaz, Türkiye rekorunu Ukrayna'da yenileyerek birinci oldu!

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, 22 yaşında olan milli sporcu, finalde yaptığı 13.83'lük atlayış ile birinci olarak, 13.80'le yine kendisinin olan Türkiye rekorunu bir üst basamağa çekti. Bu derece, aynı zamanda 23 yaş altı salon rekoru olarak da kaydedildi.

Erkekler 200 metre finalinde Oğuz Uyar, 21.42'lik zaman ile altın madalya kazanarak, şampiyonadaki ikinci madalyasını kazandı.

Diğer yandan, 1500 metrenin kadınlar finalinde Burcu Subatan, 4.21.32'lik derecesi ile gümüş madalyanın sahibi olurken, erkekler finalindeyse Ramazan Barbaros, 3.56.98'lik zaman ile yedinci sıranın sahibi oldu.