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Yeni Şampiyonlar Ligi formatı nasıl olacak? Şampiyonlar Ligi maç ve takım sayısı kaç olacak?

Yeni sistem ile konuşulmaya başlayan UEFA Şampiyonlar Ligi'ne merak edilen konuşulan konuların neler olduğunu derledik. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin hangi sisteme geçeceği ne gibi kriterler sunacağına dair detaylar haberimizde...

08 Mart 2021 Pazartesi 20:23
Yeni Şampiyonlar Ligi formatı nasıl olacak? Şampiyonlar Ligi maç ve takım sayısı kaç olacak?
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Avrupa ve dünyanın en prejtijli tunuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi formatının değişime uğrayacağı tartışılmaya başlandı. Yeni sistemle birlikte grup aşamasında ve eleme turları öncesinde karşılaşmaların artması tartışılan konular arasında bulunuyor. Bu kriterlerden 3 tanesi değişmeyecek. İşte o 3 kriter :

- Tunuvanın hafta içi oynanacak.

- Tunuvaya katılacak takımlar ulusal liglerdeki performansları kapsamında belirlenecek.

- Ulusal liglerdeki takım sayısı aynı kalacak. 

İsviçre Sistemi

Tunuvadaki yer alacak takımın 36'ya çıkarıldığı sistem İsviçre sistemi olarak adlandırılıyor. Bu sistem de tartışılan sistemler arasında yer alıtor. Bu sisteme göre grup aşamasındaki maç sayısı 6'dan 10' a yükselecek. Grup aşamalarının nasıl olacağı tam netleşmezken takımların altışarlı olarak 6 gruba bölünerek, rövanş usulü 10 maç oynaması ihtimaller arasında bulunuyor.

Grup karşılaşmalarının formatı

Grup maçlarının, ülke ayrımı yapmaksızın 10 farklı takımla mücadele teklifi de bu konular arasında. Bu seçenek tercihi halinde ekipler,4 ayrı torbaya ayrılacak. 1. torbadaki takımlar, 1. torbadan 2, 2 ve 3. torbadan 3'er, 4. torbadan 2 rakiple, 2. torbadaki takımlar, 1 ve 4. torbalardan 3'er, 2 ve 3. torbalardan 2'şer rakiple, 3. torbadaki takımlar, 1 ve 4. torbalardan 3'er, 2 ve 3. torbadan 2'şer rakiple, 4. torbadaki takımlar ise 1 ve 4. torbalardan 2'şer, 2 ve 3. torbalardan ise 3'er rakiple mücadele edecek. 

Karşılaşmalar 3 gün boyunca sürecek

Yeni olacak tunuva düzeninin 2024'ten 2033'e kadar olması planlanıyor. Bu durumda karşılaşmalar, salı ve çarşamba günlerinin haricinde perşembe günleri de oynanacak.

Grup maçları sonucunda puan tabloları birleştirilecek ve ilk 8 sıradaki kılüp, doğruddan son 16 turuna isimlerini yazdıracak. Gruplarda 9 ile 24. sırada bulunan 16 takım ise turu atlayan diğer ekip arasına girmek amacıyla kendi aralarında eleme türünde maçlar yapacak.

Maç sayısı 200'ün üstünde olacak

Eski sistemde finalistler 13 maçoynarken,bu durumda finale yükselmek amacıyla en az 17 karşılaşma oynamak gerekecek. Tunuvadaki toplam karşılaşma sayısı şse 125'den 200'ün üstüne yükselecek.

Şampiyonlar Ligi'nin şuandaki düzenine göre bir ülkeden en çok 4 kulüp tunuvaya katılabiliyor. Yeni sistme göre ise 4 büyük ligdeki (İngiltere, İspanya, İtalya, Almanya) katılımcı sayısının 5 yada 6 olacağı konuşuluyor. Ligi ilk iki'de sonlandıran takımların direkt Şampiyonlar Ligi'ne gitti Fransa'nın doğrudan katılımcı sayısının da 3'e yükselmesi planlanıyor.

Ek kontejan

UEFA'nın puan sıralaması şartını karşlalamayan ülkeler için de ek kontejan konusu tartışılıyor Bu ülkeler içinden bir kaç takım daha UEFA kulüp puanına göre tunuvaya eklenmek isteniyor.

Yeni durumda aynı zamanda grup aşamasını ilk 24'de sonlandıran kulüplerin, sonraki sezonda Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı, 25 ve 36. sıralardaki takımların ise küme düşmeme mücadelesi oynaması düşünülüyor. Ancak bu konu tam bir netlik kazanmış değil.



Son Güncelleme: 08.03.2021 20:23
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