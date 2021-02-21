Yeni Malatyaspor, tecrübeli teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yolları ayırdı!
Yeni Malatyaspor Kulübüyle teknik patron Hamza Hamzaoğlu, karşılıklı anlaşarak sözleşmeyi fesih ettiklerini açıkladı. Yapılan açıklama sonrasında takımın başına kimlerin geleceği merakla araştırılmaya başlandı.
21 Şubat 2021 Pazar 22:47
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Yeni Malatyaspor, teknikadamHamza Hamzaoğlu’yla karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.
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