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Yeni Malatyaspor, tecrübeli teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yolları ayırdı!

Yeni Malatyaspor Kulübüyle teknik patron Hamza Hamzaoğlu, karşılıklı anlaşarak sözleşmeyi fesih ettiklerini açıkladı. Yapılan açıklama sonrasında takımın başına kimlerin geleceği merakla araştırılmaya başlandı.

21 Şubat 2021 Pazar 22:47
Yeni Malatyaspor, tecrübeli teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yolları ayırdı!
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Yeni Malatyaspor, teknik adam Hamza Hamzaoğlu’yla karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Yeni Malatyaspor’dan gelen açıklama şu şekilde;



Son Güncelleme: 21.02.2021 22:47
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Anahtar Kelimeler:
Hamza HamzaoğluYeni MalatyasporTeknikAdamDirektörPatron
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