Yeni Malatyaspor Süper Lig'in ilk haftasında Fatih Karagümrük'e konuk oluyor

Süper Lig’in başlamasına az bir süre kala takımlar çalışmalarına hız verdi. Geçen sezonu hayal kırıklığıyla kapatan Yeni Malatyaspor Süper Lig’in ilk maçında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Yeni Malatyaspor geçen sezonun izlerini silmek ve lige iyi bir başlangıç yapmak istiyor.
Adem Büyük, Da Costa gibi önemli isimleri kadrosuna katan Yeni Malatyaspor sezonun ilk maçında ligin yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük’e konuk olacak. Yeni Malatyaspor’da hedef ligin ilk maçını kazanarak lige iyi bir başlangıç yapmak olacak.
Son Güncelleme: 09.09.2020 18:46