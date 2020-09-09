Yeni Malatyaspor Süper Lig'in ilk haftasında Fatih Karagümrük'e konuk oluyor

Süper Lig’in başlamasına az bir süre kala takımlar çalışmalarına hız verdi. Geçen sezonu hayal kırıklığıyla kapatan Yeni Malatyaspor Süper Lig’in ilk maçında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Yeni Malatyaspor geçen sezonun izlerini silmek ve lige iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu önderliğinde çalışmlarını sürdüren sarı siyahlı ekipte geçen sezondan daha iyi bir kadro kuruldu. Geçen sezon kadroda yer alan Arturo Mina, Fabien Fanolle, Mitcahael Donald başta olmak üzere önemli isimlerle yollarını ayıran Yeni Malatyaspor, kadrosunu 9 isimle güçlendirdi.

Adem Büyük, Da Costa gibi önemli isimleri kadrosuna katan Yeni Malatyaspor sezonun ilk maçında ligin yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük’e konuk olacak. Yeni Malatyaspor’da hedef ligin ilk maçını kazanarak lige iyi bir başlangıç yapmak olacak.