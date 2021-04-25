Yeni Malatyaspor nefes aldı: Y.Malatyaspor 2-1 Ankaragücü

’in 37. haftası birbirinden kritik karşılaşmalara sahne oluyor. Alt sıralarda bulunanve’nün maçında kazanan ev sahibi Yeni Malatyaspor oldu. Rakibini 2-1 mağlup eden Yeni Malatyaspor, puanını 40 yaptı ve 14. sıraya kadar yükseldi. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Adem ve Tetteh kaydetti. Konuk ekip Ankaragücü’nün tek golü ise 90+3. dakikada Paintsil’den geldi. Maçtan puansız ayrılan Ankaragücü’nde Geraldo 66. dakikada doğrudan kırmızı kart gördü. Bu sonuçla 38 puanda kalan başkent ekibi, 15. sırada kendine yer buldu.

Yeni Malatyaspor sıradaki maçını 29 Nisan Perşembe günü Sivasspor ile deplasmanda oynayacak. Ankaragücü ise aynı gün evinde Gaziantep FK ile karşılaşacak.